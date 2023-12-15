فايرفوكس تطلق ثورة في تجربة التصفح على أندرويد

أعلنت شركة موزيلا، الشركة المطورة لمتصفح فايرفوكس، عن إطلاق أكثر من 450 إضافة جديدة للمتصفح على نظام أندرويد، وتوفر هذه الإضافات مجموعة واسعة من المزايا والخيارات التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي من المتصفح، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة التصفح الخاصة بهم.

وتساعد هذه الإضافات المستخدمين في تخصيص متصفح فايرفوكس في أجهزتهم المحمولة حسب احتياجاتهم، حيث تشمل أدوات لتعزيز الخصوصية ومكافحة التتبع، وحظر المحتوى غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى أدوات الإنتاجية، وحجب الإعلانات، وتخصيص تجربة التصفح في المواقع المختلفة.

ومن بين هذه الإضافات:

الإضافات التي تعزز الخصوصية ومكافحة التتبع: مثل uBlock Origin، وPrivacy Badger، وDisconnect، والتي تساعد على حجب الإعلانات ومنع المواقع من تتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.

مثل uBlock Origin، وPrivacy Badger، وDisconnect، والتي تساعد على حجب الإعلانات ومنع المواقع من تتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت. الإضافات التي تحظر المحتوى غير المرغوب فيه: مثل AdBlock Plus، وYoutube Vanced، والتي تساعد على حظر الإعلانات والمحتوى الضار في مواقع الويب وتطبيقات الفيديو.

مثل AdBlock Plus، وYoutube Vanced، والتي تساعد على حظر الإعلانات والمحتوى الضار في مواقع الويب وتطبيقات الفيديو. الإضافات التي تضيف ميزات جديدة للمتصفح: مثل Grammarly، وDark Reader، وOneTab، والتي تساعد على تحسين تجربة التصفح من خلال أدوات التدقيق اللغوي، والوضع المظلم، وإدارة علامات التبويب.

وكانت شركة موزيلا قد أنهت دعم تثبيت الإضافات في متصفح فايرفوكس للأجهزة العاملة بنظام أندرويد قبل ثلاثة أعوام، وقد شكل ذلك مشكلة كبيرة لمستخدمي المتصفح الذين كانوا يحرصون على تثبيت إضافاتهم المفضلة.

وقد وعدت الشركة في وقتٍ سابق بإعادة دعم الإضافات في متصفحها في نظام أندرويد قبل نهاية العام الجاري، وقد تعاونت مع مطوري الإضافات بنشر التعليمات اللازمة لتعديلها وجعلها متوافقة مع نسخة المتصفح التي تعمل في نظام أندرويد.

وقال جورجيو ناتيلي مدير الهندسة في فايرفوكس، في البيان الرسمي الصادر عن الشركة: “إن فرصة الابتكار هائلة، وسوف يتحسن الأمر مع ابتكار المطورين في هذه المساحة الجديدة والمثيرة”.

وتسعى شركة موزيلا إلى تعزيز حضور متصفح فايرفوكس في الأجهزة المحمولة، حيث يحظى حاليًا بحصة سوقية ضئيلة لا تتجاوز نسبتها 0.5% في سوق متصفحات الأجهزة المحمولة، كما يواجه منافسة قوية من متصفحات جوجل كروم وسفاري وأوبرا بالإضافة إلى متصفح سامسونج.

بعض الإيجابيات والسلبيات لإطلاق الإضافات في المتصفح

الإيجابيات:

يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة التصفح الخاصة بهم.

يوفر مجموعة واسعة من المزايا والخيارات التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي من المتصفح.

قد يساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى متصفح فايرفوكس.

السلبيات: