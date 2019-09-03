موقع المصرية للاتصالات الرسمي billing .. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 | خدمة العملاء في “TE-Data” .. سداد الفاتورة أون لاين .. خدمات ADSL

فاتورة التليفون الأرضي في يوليو عبر موقع المصرية للاتصلات billing كذلك فاتورة الإنترنت تي اي داتا “TE-Data” حيث يتابع المتعاملين مع شركة المصرية للاتصالات وى we، من كل من مشتركي الشركة من عملاء التليفون الأرضي أو عملاء الأنترنت لمعرفة أرقام خدمة العملاء في “TE-Data، وذلك منذ أن بدأ الإنترنيت يكون من أهم أولويات العصر، وصار في كل بيت، وبذلك يتابع المستخدمين معرفة مواعيد دفع الفواتير، كما يتطلع المستخدمين الجدد التعرف على العروض الجديدة لشركة وي للاتصالات.







وتعتبر تي اي داتا هي الشركة الأولى للاتصالات بالدولة المصرية، والتي تأسست في 2001، وتمتلك 100% من أسهم الشركة في ذلك الوقت وبعدها تم طرح حوالي 20% من أسهمها للتداول بالبورصة المصرية، مما أدى لارتفاع أسعار أسهمها وبالتالي مساعدتها على تحسين خدماتها، وتمتلك الشركة 58% من سوق النت المصري، بالاشتراك مع شركات فودافون واتصالات وأورانج، وتعتبر من أكبر النسب المتوقعة وتعتبر أيضا شركة واعدة في مجال الاتصالات ومنافسة أيضا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing 2019 شهر يوليو









يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي:







فاتورة التليفون الأرضي billing في يوليو 2019







يتم التعرف على فاتورة التليفون بشكل دوري من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات المصرية، واستكمال البيانات والدخول على صفحة الاستعلام عن الفواتير، كما يمكنكم التعرف على أرقام خدمة العملاء، للاستعلام والشكاوى، والتعرف على فاتورة النت وطرق الدفع أون لاين:

خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي.

خدمة الاشتراك والاستعلام عن الإنترنت المنزلي ADSL.

خدمات الاتصالات الهاتفية من خلال شركة الإنترنيت الفائق السرعة من شركة WE.

أرقام خدمة العملاء

الرقم المختصر رقم المحمول 111 01555000111

خدمة العملاء أون لاين

https://billing.te.eg/ar-eg . الموقع الرسمي

قم بمليء البيانات المطلوبة ،الاسم ورقم التليفون ورقم المحمول.

اكتب رسالتك وقم بإرسالها وسوف برد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء.

أو التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني،عن طريق إرسال رسالة عن الشكوى أو الاستفسار الذي تريده إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، وسيتم الرد عليك في أسرع وقت من خدمة العملاء.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون

الدعم الفني لشركة الاتصالات وذلك عن طريق

زيارة الموقع الرسمي لـ تى اى داتا.

محادثة الدعم الفني شات.

مليء جميع البيانات التي تظهر لك

ستقوم بالانتظار قليلا حتى تتواصل مع احد أفراد خدمة الدعم الفني بعد أن تقوم بأخذ دورك في الانتظار.



موقع المصرية للاتصالات .. أسعار باقات الإنترنت “خدمات ميجا بلس”

الباقة سرعة الباقة التحميل السعر السرعة بعد انتهاء الباقة 160 16 ميجابت 100 جيجابت 160 جنيه 1 ميجا 260 16 ميجابت 200 جيجابت 260 جنيه 2 ميجا 360 16 ميجابت 300 جيجابت 360 جنيه 4 ميجا 500 16 ميجابت 500 جيجابت 500 جنيه 4 ميجا

عروض الإنترنت السريع

العرض التفاصيل 4U لكل متعامل لديه اشتراك من عملاء الشركة الحاليين على أن يحصل العميل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة، وعند تجميع نقاط كثيرة يتم استبدلها بخصومات من الفاتوره ميجا بلس 100 جيجا 100 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 200 جيجا 200 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 300 جيجا 300 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 500 جيجا 500 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا

عرض الساحل الشمالي

السرعة المطلوبة سعة التحميل السعر 5 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت 300 جنيه 15 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت 400 جنيه 25 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت 520 جنيه طريقة دفع فواتير“TE-Data”أون لاين عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الرسمي.

تجديد اشتراكك بالضغط على أيقونة التجديد وتأكيد السداد .

اختيار وسيلة الدفع (visa – master card– jcb). قد يهمك أيضا التعرف على: الآن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومى من البيت “سبتمبر 2019” خطوات استخراج البطاقة على النت cso.gov.eg من المنزل أونلاين في حال كان لكم سؤال أو استفسار يمكنكم ترك الاستفسارات والأسئلة في تعليق على هذا التقرير وسنجيب على جميع ما يرد إلينا من تساؤلات.