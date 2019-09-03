دليل المصرية للاتصالات
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
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موقع المصرية للاتصالات الرسمي billing .. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 | خدمة العملاء في “TE-Data” .. سداد الفاتورة أون لاين .. خدمات ADSL

بواسطة ندى أيمن 2

فاتورة التليفون الأرضي في يوليو عبر موقع المصرية للاتصلات billing كذلك فاتورة الإنترنت تي اي داتا “TE-Data” حيث يتابع المتعاملين مع شركة المصرية للاتصالات وى we، من كل من مشتركي الشركة من عملاء التليفون الأرضي أو عملاء الأنترنت لمعرفة أرقام خدمة العملاء في “TE-Data، وذلك منذ أن بدأ الإنترنيت يكون من أهم أولويات العصر، وصار في كل بيت، وبذلك يتابع المستخدمين معرفة مواعيد دفع الفواتير، كما يتطلع المستخدمين الجدد التعرف على العروض الجديدة لشركة وي للاتصالات.



وتعتبر تي اي داتا هي الشركة الأولى للاتصالات بالدولة المصرية، والتي تأسست في 2001، وتمتلك 100% من أسهم الشركة في ذلك الوقت وبعدها تم طرح حوالي 20% من أسهمها للتداول بالبورصة المصرية، مما أدى لارتفاع أسعار أسهمها وبالتالي مساعدتها على تحسين خدماتها، وتمتلك الشركة 58% من سوق النت المصري، بالاشتراك مع شركات فودافون واتصالات وأورانج، وتعتبر من أكبر النسب المتوقعة وتعتبر أيضا شركة واعدة في مجال الاتصالات ومنافسة أيضا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  billing 2019 شهر يوليو



يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون 



الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019
الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

فاتورة التليفون الأرضي billing في يوليو 2019



يتم التعرف على فاتورة التليفون بشكل دوري من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات المصرية، واستكمال البيانات والدخول على صفحة الاستعلام عن الفواتير، كما يمكنكم التعرف على أرقام خدمة العملاء، للاستعلام والشكاوى، والتعرف على فاتورة النت وطرق الدفع أون لاين:

  • خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي.
  • خدمة الاشتراك والاستعلام عن الإنترنت المنزلي ADSL.
  • خدمات الاتصالات الهاتفية من خلال شركة الإنترنيت الفائق السرعة من شركة WE.

أرقام خدمة العملاء

الرقم المختصررقم المحمول
 111 01555000111

خدمة العملاء أون لاين

  • الموقع الرسمي https://billing.te.eg/ar-eg.
  • قم بمليء البيانات المطلوبة ،الاسم ورقم التليفون ورقم المحمول.
  • اكتب رسالتك وقم بإرسالها وسوف برد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء.
  • أو التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني،عن طريق إرسال رسالة عن الشكوى أو الاستفسار الذي تريده إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، وسيتم الرد عليك في أسرع وقت من خدمة العملاء.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون 

فاتورة التليفون الأرضي في يناير
فاتورة التليفون الأرضي في يناير

 الدعم الفني لشركة الاتصالات وذلك عن طريق

  • زيارة الموقع الرسمي لـ تى اى داتا.
  •  محادثة الدعم الفني شات.
  • مليء جميع البيانات التي تظهر لك
  • ستقوم بالانتظار قليلا حتى تتواصل مع احد أفراد خدمة الدعم الفني بعد أن تقوم بأخذ دورك في الانتظار.

  • أوالاتصال برقم 155 الخاص بمركز خدمة العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الساعة 8:00 صباحا و حتى الساعة 10:00 مساء يوميا، في حال لم تتمكن من تقديم الشكاوى.

موقع المصرية للاتصالات .. أسعار باقات الإنترنت “خدمات ميجا بلس”

الباقةسرعة الباقةالتحميلالسعرالسرعة بعد انتهاء الباقة
16016 ميجابت100 جيجابت160 جنيه1 ميجا
26016 ميجابت200 جيجابت260 جنيه2 ميجا
36016 ميجابت300 جيجابت360 جنيه4 ميجا
50016 ميجابت500 جيجابت500 جنيه4 ميجا

عروض الإنترنت السريع

العرضالتفاصيل
 4U لكل متعامل لديه اشتراك من عملاء الشركة الحاليين على أن يحصل العميل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة، وعند تجميع نقاط كثيرة يتم استبدلها بخصومات من الفاتوره 
ميجا بلس 100 جيجا 100 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا 
ميجا بلس 200 جيجا 200 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا 
ميجا بلس 300 جيجا 300 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا 
ميجا بلس 500 جيجا  500 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا 

عرض الساحل الشمالي

السرعة المطلوبةسعة التحميلالسعر
 5 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت300 جنيه
15 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت400 جنيه
25 ميجابت/ثانية 100 جيجا بايت520 جنيه

عرض الساحل الشمالى للإنترنت

طريقة دفع فواتير“TE-Data”أون لاين عن طريق

  • تسجيل الدخول على الموقع الرسمي.
  • تجديد اشتراكك بالضغط على أيقونة التجديد وتأكيد السداد .
  • اختيار وسيلة الدفع (visa – master card– jcb).

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في حال كان لكم سؤال أو استفسار يمكنكم ترك الاستفسارات والأسئلة في تعليق على هذا التقرير وسنجيب على جميع ما يرد إلينا من تساؤلات.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      انا عاوز اغير الرقم السرى و مش عارف من فضلكم اشرحوا لى الخطوات و شكرا

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    2. محمد عبد الجليل يقول

      النت فاصل بمنطقه الدخيله كلها بالاسكندريه منذ اسبوع مضي إلي يومنا هذا اريد أن نعرف ماالسبب وكل هذا علي حسابنا اين المسولون

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