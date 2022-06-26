فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ٢٠٢٢..معرفتها وكيفية سدادها

يبحث الكثير من الناس عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو الحالي، والتي تتضمن في طياتها ثلاثة أشهر، وهم شهر إبريل وشهر مايو وشهر يونيو، ويبحث الناس عنها حتى لا تتوقف لديهم عملية الاتصال من خلال التليفون الأرضي ويعمل كمستقبل للمكالمات فقط.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو ٢٠٢٢

لذلك سوف نقدم لكم كل ما تريدونه عن هذا الموضوع، سواء كنت تريد معرفة كيفية دفع الفاتورة أو معاد دفع الفاتورة أو كيفية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الإنترنت أو الاتصال بخدمة العملاء.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ٢٠٢٢

قالت شركة WE أن الموعد المحدد لدفع اشتراك التليفون الأرضي أو الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، سوف يكون بداية من ١٥ يوليو القادم، حتى ١٤ أغسطس الشهر الذي يلي الشهر القادم، وإذا لم يتم تسديد هذه الفاتورة سوف يتحول الخط الأرضي الخاص بك إلا استقبال فقط، ولا يمكنك أن تقوم بالاتصال من خلاله على أي شخص.

كيفية معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو ٢٠٢٢

يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي من المنزل من خلال التليفون الأرضي والاتصال برقم ١٩٧٧٧، أو من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت عامة بالدخول إلى هذا الرابط “فاتورة التليفون الأرضي” من خلال الضغط عليه، وستتحول مباشرة إلى صفحة WE المسؤولة عن طلبك وتقوم بوضع كود المحافظة التابع لها ثم تكتب رقم الخط الأرضي ومفتاح المنطقة، وستظهر لك الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ٢٠٢٢

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي، من خلال عدة خدمات تقدم لك سبل الراحة، من الممكن أن تدفعها من خلال خدمة فودافون كاش، أو من خلال فوري، أو من خلال ممكن، أو من خلال أمان، أو من خلال Bee، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي أو بنك CIB، أو من خلال مكاتب البريد المختلفة.

هذا المقال سوف يسهل عليكم كل الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل أو من خلال الخدمات السابق ذكرها بالمقال.