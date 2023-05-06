“غوغل” تعلن ميزة جديدة تجعل المستخدم يتخلى عن كلمات المرور

أعلنت شركة “غوغل” عن إضافة ميزة جديدة لتسجيل الدخول لحسابات “غوغل” وهي ميزة (مفاتيح المرور Passkeys)، حيث ستعمل كبديل أكثر أماناً لكلمات المرور، حيث تتطلع الشركة إلى مستقبل بدون كلمات مرور.

كيف تعمل الميزة الجديدة

تعمل “مفاتيح المرور” على جميع الأنظمة الأساسية والمتصفحات الرئيسية، وتسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول عن طريق فتح أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، وذلك باستخدام بصمات الإصبع أو خاصية التعرف على الوجوه أو رمز الهاتف السرّي.

عند إضافة مفتاح مرور إلى حساب “غوغل” سيتم المطالبة بتأكيد هوية المستخدم عند تسجيل الدخول أو عند اكتشاف نشاط مشتبه فيه على الحساب، حيث يتم تخزين مفاتيح المرور على جهاز موثوق يختاره المستخدم (مثل أجهزة “أيفون” أو أجهزة “أندرويد”) ويمكن مشاركتها مع الأجهزة الأخرى باستخدام الخدمات السحابية مثل “iCloud”.

فوائد الميزة الجديدة

تعد الميزة بديلاً أكثر أماناً من كلمات المرور نظراً لعدم إمكانية كتابتها أو إعطائها عن الطريق الخطأ إلى مخترق، مما يوفر قدر أكبر من الأمان والحماية، وذلك لعدم وجود كلمة مرور يمكن سرقتها من الأساس.

بحَسَب موقع “ذا فيرج”، يمكن استخدام جهاز شخص آخر لفتح حساب “غوغل” مؤقتاً، عبر خِيار “استخدام مفتاح مرور من جهاز آخر” مما يؤدي إلى تسجيل الدخول لمرة واحدة فقط دون نقل مفتاح المرور إلى الجهاز الجديد.

ويجب الانتباه أنه لا يجب إنشاء مفاتيح مرور على جهاز شخص آخر، لأن ذلك يعطي صاحب الجهاز إمكانية الوصول إلى حسابكم في “غوغل”.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إبطال مفاتيح المرور فوراً في إعدادات حساب “غوغل” إذا اشتبهوا في أن شخصاً آخر يمكنه الوصول إلى الحساب، أو إذا فُقد الجهاز الوحيد الذي قام المستخدم بتخزين مفتاح المرور عليه.

هل يلغى نظام كلمات المرور؟

في الوقت الحالي، ستستمر حسابات “غوغل” في استخدام طرق تسجيل الدخول الحالية مثل كلمات المرور، وهو ما يساعد الأشخاص الذين قد لا يتمكنون حالياً من الوصول إلى جهاز يدعم الميزة الجديدة.