“غوغل” تعلن عن تعهدها بالاستثمار ملياري دولار في شركة تختص بتقنيات الذكاء الاصطناعي

زادت شركة “غوغل”، العملاقة التكنولوجية الأميركية، استثمارها في شركة “أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي الناشئة، من خلال التزام جديد بإضافة ملياري دولار إلى استثماراتها، يعكس هذا القرار الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون.

وفقًا لتقرير من بلومبرغ، تم تنفيذ الصفقة على شكل سندات قابلة للتحويل، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم في جولة التمويل المقبلة للشركة الناشئة، حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي لشركة “أنثروبيك”.

وبناءً على تقرير بلومبرغ، قد قامت شركة “ألفابت” التابعة لـ “غوغل” بالاستثمار مبلغ 500 مليون دولار في الشركة، مع التزام بإضافة 1.5 مليار دولار أخرى في المستقبل. وكانت “غوغل” قد استثمرت بالفعل 550 مليون دولار في “أنثرو بيك” في وقت سابق هذا العام، تأتي هذه الصفقة الجديدة بعد استثمار “أمازون” مبلغًا قدره4 مليارات دولار أيضًا في الأوراق المالية القابلة للتحويل في شركة “أنثروبيك”. إضافةً إلى ذلك، قد قامت “غوغل” بالفعل بتوقيع اتفاقية كبيرة في مجال الحوسبة السحابية مع “أنثروبيك” قبل هذا التمويل الجديد.