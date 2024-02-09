غوغل تطلق تطبيق جيميناي: الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد

أعلنت غوغل اليوم عن إطلاق تطبيقها الجديد “جيميناي” (Gemini)، المُخصص للهواتف الذكية والمبني على التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتضمن التطبيق أيضًا واجهة متقدمة تدعى “ألترا 1.0″، يمكن تنزيل التطبيق على نظام أندرويد، بالإضافة إلى توافره عبر تطبيق غوغل على نظام آي أو إس لأجهزة آبل، ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة، يعتبر هذا التطبيق الجديد خطوة مهمة نحو تصميم مساعد ذكاء اصطناعي حقيقي.

غوغل تطلق تطبيق جيميناي: الحل الذكي للمساعدة والتفاعل الإبداعي

أعلنت غوغل عن إطلاق تطبيق جيميناي الجديد، الذي يعتمد على التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح للمستخدمين تجارب تفاعلية ومساعدة فعّالة، يمكن للمستخدمين الآن التقاط صورة لمشكلة مثل إطار سيارة مثقوب وطلب من جيميناي إرشادهم بشأن كيفية إصلاحها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تعليقات على الصور التي يلتقطونها باستخدام التطبيق.

ويأتي تطبيق جيميناي مع مجموعة واسعة من وظائف مساعد غوغل الصوتية، مثل إجراء المكالمات والتحكم في الأجهزة الذكية.

يتوفر تطبيق جيميناي اعتبارًا من اليوم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا في المزيد من الدول في الأسابيع القادمة، باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية.

وفي نفس السياق، قامت الشركة الفرعية لمجموعة الفابت بإطلاق خيار جيميناي أدفانسد (Gemini Advanced)، الذي يوفر للمستخدمين وصولًا إلى إصدار ألترا 1.0 الأكثر تطورًا من نموذجها اللغوي، يمكن للمشتركين في برنامج جيميناي أدفانسد الاشتراك في 150 دولة بتكلفة اشتراك شهري قدرها 19.99 دولار في الولايات المتحدة.

تطور المنافسة بين غوغل ومايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي: جيميناي أدفانسد ضد كوبايلوت

تضمنت ميزة “دويت إيه آي” Duet AI في تطبيق “جيميناي أدفانسد” لغوغل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي كانت تُستخدم أساسًا في كتابة أو إعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وجداول البيانات.

من خلال جعل هذه التقنية متاحة في برامجها مثل Gmail وGoogle Docs وGoogle Meet، تسعى غوغل إلى التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي والتنافس بفعالية مع مايكروسوفت، والتي تقدم برنامج “كوبايلوت” Copilot كمساعد في استخدام برامجها مثل Outlook وWord وTeams.

وفي المقابل، قدمت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا وأكثر راحة من “كوبايلوت” يوم الأربعاء، مما يعزز المنافسة بين الشركتين في سباق التطور والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

