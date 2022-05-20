اخرج في صمت.. واتساب WhatsApp يطلق ميزته الجديدة لاسترضاء المستخدمين وكسب أكبر عدد ممكن
ما زال تطبيق WhatsApp واتساب يطلق العديد من المزايا والتحديثات المستمرة، وذلك لكسب رضا المستخدمين، ولجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين حول العالم، وذلك في إطار المنافسة القوية بين تطبيقات المراسلات الفورية، والتي يحاول كل تطبيق زيادة أعداد مستخدميه، وذلك عن طريق تلك التحديثات.
واتساب WhatsApp يضف ميزة جديدة لمغادرة المجموعات
ومنذ بداية العام الجاري قام تطبيق واتس آب بشكل خاص بنشر العديد من المزايا الهامة، والتي ما زال أغلبها قيد الإختبار والتجربة، هذا وقد أعلن واتساب WhatsApp عن إضافة ميزة جديدة ما زالت قيد الإختبار، وتتيح تلك الميزة للمستخدمين الخروج من المجموعات بصمت، وذلك دون معرفة أعضاء المجموعة.
وأشار واتساب إلى أن مسؤولي المجموعات والمدراء فقط هم من سيعلمون بمغادرة أحد الأعضاء وخروجه من المجموعة، ويهدف WhatsApp من وراء تلك الميزة، بجعل تجربة استخدام التطبق أكثر سهولة وأقل تعقيداً، وجذب أكبر عدد من المستخدمين، وذلك بالرغم من أن أعداد مستخدميه حول العالم تفوق الـ2 مليار مستخدم.
ومن المقرر طرح هذ الميزة لأنظمة أندرويد وآي أو إس، وسوف يتم إطلاقها في تحديث مستقبلي منتظر.
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محمد الشيخ
نريد من برنامج الواتساب يرجع ميزه متصل الآن كل المضافين او غير المضافين