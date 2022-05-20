اخرج في صمت.. واتساب WhatsApp يطلق ميزته الجديدة لاسترضاء المستخدمين وكسب أكبر عدد ممكن

إسلام عوض

ما زال تطبيق WhatsApp واتساب يطلق العديد من المزايا والتحديثات المستمرة، وذلك لكسب رضا المستخدمين، ولجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين حول العالم، وذلك في إطار المنافسة القوية بين تطبيقات المراسلات الفورية، والتي يحاول كل تطبيق زيادة أعداد مستخدميه، وذلك عن طريق تلك التحديثات.

اخرج في صمت.. واتساب WhatsApp يطلق ميزته الجديدة لاسترضاء المستخدمين وكسب أكبر عدد ممكن

واتساب WhatsApp يضف ميزة جديدة لمغادرة المجموعات

ومنذ بداية العام الجاري قام تطبيق واتس آب بشكل خاص بنشر العديد من المزايا الهامة، والتي ما زال أغلبها قيد الإختبار والتجربة، هذا وقد أعلن واتساب WhatsApp عن إضافة ميزة جديدة ما زالت قيد الإختبار، وتتيح تلك الميزة للمستخدمين الخروج من المجموعات بصمت، وذلك دون معرفة أعضاء المجموعة.

وأشار واتساب إلى أن مسؤولي المجموعات والمدراء فقط هم من سيعلمون بمغادرة أحد الأعضاء وخروجه من المجموعة، ويهدف WhatsApp من وراء تلك الميزة، بجعل تجربة استخدام التطبق أكثر سهولة وأقل تعقيداً، وجذب أكبر عدد من المستخدمين، وذلك بالرغم من أن أعداد مستخدميه حول العالم تفوق الـ2 مليار مستخدم.

جروبات واتس بوستات| أقوى 30 جروب واتس انضم لهم

استعد من الآن.. إجراء سيئ وغير سار لبعض مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات محددة

اخرج في صمت.. واتساب WhatsApp يطلق ميزته الجديدة لاسترضاء المستخدمين وكسب أكبر عدد ممكن 1 20/5/2022 - 8:42 ص

ومن المقرر طرح هذ الميزة لأنظمة أندرويد وآي أو إس، وسوف يتم إطلاقها في تحديث مستقبلي منتظر.

اقرأ أيضاً:

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    محمد الشيخ

    الرد
  2. غير معروف يقول

    نريد من برنامج الواتساب يرجع ميزه متصل الآن كل المضافين او غير المضافين

    الرد