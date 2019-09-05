عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة
عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة
تقنية

عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة

بواسطة عمار عماد 0


يقدم لكم موقع نجوم مصرية  خبر عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة، وأدى العطل إلى انقطاع خدماتها في العديد من دول العالم وشركة ياهو Yahoo عبارة عن شركة عالمية تقوم بتقديم خدمات الحاسوب كما تقدم الشركة خدمات ومنتجات أخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني، محرك بحث، وخدمة إخبارية وتم تأسيس الشركة عام 1994م على يد خريجي جامعة ستانفورد جيري يانج وديفيد فايلو وتم إعلانها كشركة رسمية عام 1995م ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا 



عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة
عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة

وتعتبر شركة ياهو Yahoo من أكثر  المواقع زيارة على الإنترنت حيث يبلغ عدد الزائرين  130 مليون زائر مختلف شهرياً من جميع أنحاء العالم بسبب ما تقدمه الشركة من خدمات إخبارية  وخدمات أخرى



ولكن حدث اليوم عطل مفاجئ في شركة ياهوو Yahoo أدى إلى إنقطاع خدمتها عالمياً ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر : “قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض خدماتنا اليوم، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أولويتنا القصوى الآن هي العمل على حل هذه المشكلة، نحن نقدر سعة صدرك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.



وحدث العطل في الساعة السابعة والنصف 7:30 من صباح اليوم الخميس 5/9/2019، وتأثر العديد من المستخدمين من حدوث العطل، وتم رصد العطل عن طريق موقع “Down Detector” الذي يراقب انقطاع الخدمات على الويب وإتجه المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ليعبروا عن إحباطهم  من توقف خدمات ياهو Yahoo مثل تويتر



وتم حل مشكلة العطل تقريباً في الساعة الـ 3:27 عصراً اليوم أي في خلال 8 ساعات من حدوث العطل وغردت شركة ياهو Yahoo علي حسابها الرسمي على تويتر وقالت:”عادة معظم الخدمات للعمل مرة أخرى. وأنها عبارة عن مشكلة تقنية أثرت على خدماتها. ونأسف للإزعاج ونشكرك على سعة صدرك حتى عودة كل شيء إلى العمل”.  

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عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية،أعمل كاتب في موقع نجوم مصرية، وكلمة دوت أورج، احب تعلم المهارات الجديدة و اللغات و التصميم و القراءة و الرسم، من محافظة المنوفية



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