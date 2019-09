يقدم لكم موقع نجوم مصرية خبر عودة خدمات شركة ياهو Yahoo بعد عطل عالمي مفاجئ في خدمات الشركة، وأدى العطل إلى انقطاع خدماتها في العديد من دول العالم وشركة ياهو Yahoo عبارة عن شركة عالمية تقوم بتقديم خدمات الحاسوب كما تقدم الشركة خدمات ومنتجات أخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني، محرك بحث، وخدمة إخبارية وتم تأسيس الشركة عام 1994م على يد خريجي جامعة ستانفورد جيري يانج وديفيد فايلو وتم إعلانها كشركة رسمية عام 1995م ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا

وتعتبر شركة ياهو Yahoo من أكثر المواقع زيارة على الإنترنت حيث يبلغ عدد الزائرين 130 مليون زائر مختلف شهرياً من جميع أنحاء العالم بسبب ما تقدمه الشركة من خدمات إخبارية وخدمات أخرى

ولكن حدث اليوم عطل مفاجئ في شركة ياهوو Yahoo أدى إلى إنقطاع خدمتها عالمياً ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر : “قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض خدماتنا اليوم، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أولويتنا القصوى الآن هي العمل على حل هذه المشكلة، نحن نقدر سعة صدرك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience.

وحدث العطل في الساعة السابعة والنصف 7:30 من صباح اليوم الخميس 5/9/2019، وتأثر العديد من المستخدمين من حدوث العطل، وتم رصد العطل عن طريق موقع “Down Detector” الذي يراقب انقطاع الخدمات على الويب وإتجه المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ليعبروا عن إحباطهم من توقف خدمات ياهو Yahoo مثل تويتر

وتم حل مشكلة العطل تقريباً في الساعة الـ 3:27 عصراً اليوم أي في خلال 8 ساعات من حدوث العطل وغردت شركة ياهو Yahoo علي حسابها الرسمي على تويتر وقالت:”عادة معظم الخدمات للعمل مرة أخرى. وأنها عبارة عن مشكلة تقنية أثرت على خدماتها. ونأسف للإزعاج ونشكرك على سعة صدرك حتى عودة كل شيء إلى العمل”.

Most services are back online. This is a technical issue that affected our services. We are sorry for the inconvenience and thank you for your patience as we get everything back up and running.

— Yahoo Customer Care (@YahooCare) September 5, 2019