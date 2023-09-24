“عن طريق الخطأ”.. سامسونج تنشر أول صورة رسمية لهاتف جالكسي إس 23 إف إي – Galaxy S23 FE

كشفت التسريبات خلال الأسبوعين الماضيين عن تفاصيل مثيرة تتعلق بثلاثة أجهزة من سلسلة Samsung Galaxy Fan Edition، هذا يشير إلى اقتراب الموعد الذي ستكشف فيه شركة Samsung عن هذه الأجهزة الجديدة، قام الفرع الأرجنتيني لشركة سامسونج اليوم بنشر صورة تظهر جميع المنتجات الثلاثة التي تم التلميح إليها مؤخرًا، وتشمل هذه المنتجات سامسونج جالكسي إس 23 إف إي “Galaxy S23 FE“، وجالكسي تاب إس 9 إف إي “Galaxy Tab S9 FE”، وجالكسي بودز إف إي “Galaxy Buds FE”، هذه التسريبات تثير حماس المستخدمين حول المواصفات والمميزات التي ستقدمها هذه الأجهزة

سامسونج تنشر أول صورة رسمية لهاتف جالكسي إس 23 إف إي المصدر: موقع رقمي

أول صورة رسمية لهاتف Galaxy S23 FE المنتظر

تم نشر أول صورة رسمية لهاتف Galaxy S23 FE المنتظر، وقد جاءت هذه الصورة مع وصف وتسمية لجميع الأجهزة الثلاثة المتوقع إطلاقها من سامسونج، يمكن القول إن سامسونج قد قامت بالإعلان عن هذه المنتجات بالفعل، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الهاتف رسميًا في الأيام القليلة القادمة، ويتم الإعلان عن المواصفات والأسعار وتوافره في شهر أكتوبر.

المواصفات المتوقعة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE