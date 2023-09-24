“عن طريق الخطأ”.. سامسونج تنشر أول صورة رسمية لهاتف جالكسي إس 23 إف إي – Galaxy S23 FE
كشفت التسريبات خلال الأسبوعين الماضيين عن تفاصيل مثيرة تتعلق بثلاثة أجهزة من سلسلة Samsung Galaxy Fan Edition، هذا يشير إلى اقتراب الموعد الذي ستكشف فيه شركة Samsung عن هذه الأجهزة الجديدة، قام الفرع الأرجنتيني لشركة سامسونج اليوم بنشر صورة تظهر جميع المنتجات الثلاثة التي تم التلميح إليها مؤخرًا، وتشمل هذه المنتجات سامسونج جالكسي إس 23 إف إي “Galaxy S23 FE“، وجالكسي تاب إس 9 إف إي “Galaxy Tab S9 FE”، وجالكسي بودز إف إي “Galaxy Buds FE”، هذه التسريبات تثير حماس المستخدمين حول المواصفات والمميزات التي ستقدمها هذه الأجهزة
أول صورة رسمية لهاتف Galaxy S23 FE المنتظر
تم نشر أول صورة رسمية لهاتف Galaxy S23 FE المنتظر، وقد جاءت هذه الصورة مع وصف وتسمية لجميع الأجهزة الثلاثة المتوقع إطلاقها من سامسونج، يمكن القول إن سامسونج قد قامت بالإعلان عن هذه المنتجات بالفعل، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الهاتف رسميًا في الأيام القليلة القادمة، ويتم الإعلان عن المواصفات والأسعار وتوافره في شهر أكتوبر.
المواصفات المتوقعة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE
- وفقًا للتسريبات السابقة من المتوقع أن يتوفر الهاتف بمعالجين مختلفين: Exynos 2200 الخاص بشركة سامسونج و Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم.
- كما سيأتي الهاتف مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويعمل بنظام التشغيل Android 13.
- سيتميز الهاتف أيضاً بشاشة عالية الجودة بدقة FHD+.
- من المتوقع أن يتوفر الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مجهزة بتقنية التثبيت البصري (OIS) للحصول على صور ثابتة وواضحة.
- بالإضافة إلى كاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل لتصوير مناظر واسعة، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل لإلتقاط التفاصيل الدقيقة، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل لصور شخصية جذابة.
- ولضمان أداء ممتاز وتجربة مستخدم سلسة، يتميز الهاتف أيضًا ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن بسرعة تصل إلى 25 واط.