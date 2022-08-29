كيفية عمل نسخة احتياطية في واتساب واستعادتها بسهولة

يُعد تطبيق الواتساب من أشهر تطبيقات المحادثات النصية والتراسل الفوري حول العالم، والذي يوفر للمستخدمين العديد من المزايا مثل المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية والفيديوهات وغيرها من المزايا الرائعة، كما يوفر التطبيق خاصية عمل نسخة احتياطية في واتساب واستعادتها بسهولة، للعودة لها في حالة فقدان الهاتف أو تعرضه لأي مشكلة، وبالتالي سرعة استعادة الوسائط.

ما هي أهمية عمل نسخ احتياطي للواتس اب

يقوم العديد من الأشخاص باستخدام واتساب للأعمال التجارية، وكذلك في العديد من الوظائف المختلفة للشركات، كما أنه يساعد في إرسال الملفات العامة للعمل وغيرها من الأمور، لذلك أصبح تطبيق واتساب من أهم التطبيقات ولا يستطيع الكثير الاستغناء عنه، لذا دائما نرغب في عمل نسخ احتياطية لعدم خسارة أي ملفات هامة خاصة بالعمل.

كيفية عمل نسخة احتياطية في واتساب واستعادتها



يمكنك عمل نسخة احتياطية من خلال جوجل درايف للحفاظ على جميع الملفات الهامة وتخزينها على الهاتف لاسترجاعها إذا حدثت أي مشاكل مثل حذف أي ملفات أو صور أو فيديوهات خاصة بك، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب حذف النسخة الاحتياطية على Google Drive لإجبار الهاتف على استرجاع المحادثات من وحدة التخزين الداخلية.

الدخول على Google Drive وانقر فوق النقاط الثلاث وحدد النسخة الاحتياطية، والآن احذف نسخة الواتساب الاحتياطية الحالية.

ثم الدخول على مدير الملفات الموجود بالهاتف وانتقل إلى مجلد الواتس اب.

بعد ذلك الانتقال إلى مجلد قاعدة البيانات، ويتضمن المجلد على كافة النسخ الاحتياطية الخاصة بك.

حدد الملف db.crypt12 وأعد القيام بتسميته مرة أخري كما ترغب.

وسنجد أن هناك الكثير من الملفات ذات التواريخ القديم “msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12”.

ويمكنك تحديد أي ملف بالتاريخ المطلوب وتسميته بالاسم الذي ذكرناه أعلاه.

وذلك الخطوة تعد مهمة لإعادة تسمية الأسم لسهولة استعادة المحادثات، ولذلك عليك تحديد التاريخ الحديث أو ما ترغب به.

مع الأخذ في الاعتبار بحذف نسخة الواتساب القديم وإعادة تحميله مرة أخري على الهاتف، وتسجيل الرقم الخاص بك وأعد فتح الواتساب، والذي سيطلب منك استعادة نسخة احتياطية بشكل تلقائي، ثم النقر فوق استعادة وهنا يتم تنزيل النسخة الاحتياطية التي أعدت تسميتها وستري جميع المحادثات على الفور.

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