عملاق قادم من سامسونج.. إليك سعر ومواصفات هاتف “Samsung Galaxy A13 Pro 5G” حسب التسريبات
نقدم لكم مراجعة لهاتف جديد لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من سامسونج، وتعتبر سامسونج العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال التكنولوجيا، ودائمًا تحاول تقديم كل شيء جديد ومبتكر لعملائها، ولكل هذه الأسباب سنقدم لك مواصفات وسعر هاتف “Samsung Galaxy A13 Pro 5G” وموعد إطلاقه في الأسواق حسب التسريبات، وسيكون هذا الهاتف رائدًا في سوق الهواتف الذكية عن نزوله للأسواق.
المواصفات
|الشاشة
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|التخزين والرام
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|نظام التشغيل
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|المعالج
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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السعر المتوقع
لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز.
ولكن بحسب التسريبات من المتوقع أن يكون سعر الهاتف بما يعادل 550 دولار أمريكي.
موعد الإصدار
لا توجد أي معلومات من أي جهة رسمية عن موعد إطلاق هذا الهاتف.
ولكن بحسب التسريبات سيكون موعد إطلاق هذا الهاتف في 29 ديسمبر 2023.