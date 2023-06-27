عملاق قادم من سامسونج.. إليك سعر ومواصفات هاتف “Samsung Galaxy A13 Pro 5G” حسب التسريبات

نقدم لكم مراجعة لهاتف جديد لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من سامسونج، وتعتبر سامسونج العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال التكنولوجيا، ودائمًا تحاول تقديم كل شيء جديد ومبتكر لعملائها، ولكل هذه الأسباب سنقدم لك مواصفات وسعر هاتف “Samsung Galaxy A13 Pro 5G” وموعد إطلاقه في الأسواق حسب التسريبات، وسيكون هذا الهاتف رائدًا في سوق الهواتف الذكية عن نزوله للأسواق.

المواصفات

الشاشة النوع: Super Amoled.

الحجم: 6.9 بوصة.

الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla. التخزين والرام الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت.

الذاكرة الخارجية: تدعم تركيب كارت Micro SD.

الرام: 8 جيجا رام. نظام التشغيل Android 13. المعالج Snapdragon 8 Gen 1 5G. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية رباعية العدسة:

دقة العدسة الأولى: 64 ميجابيكسل.

دقة العدسة الثانية: 13 ميجابيكسل.

دقة العدسة الثالثة: 8 ميجابيكسل.

دقة العدسة الرابعة: 2 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية الدقة: 16 ميجابيكسل. البطارية السعة: 6100 مللي أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة.

السعر المتوقع

لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز.

ولكن بحسب التسريبات من المتوقع أن يكون سعر الهاتف بما يعادل 550 دولار أمريكي.

موعد الإصدار

لا توجد أي معلومات من أي جهة رسمية عن موعد إطلاق هذا الهاتف.

ولكن بحسب التسريبات سيكون موعد إطلاق هذا الهاتف في 29 ديسمبر 2023.