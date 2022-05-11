“عملاق شاومي”.. مواصفات هاتف Xiaomi 12 pro وسعره في السعودية

أصدرت شركة شاومي الصينية العديد من الهواتف الذكية الجديدة خلال الفترة الماضية ومنها هاتف شاومي 12 برو والذي يقدم للمستخدم إمكانيات رائعة كعادة هواتف شاومي التي تقدم بشكل دائم أفضل قيمة مقابل السعر، وهذا الأمر ساعد بشكل كبير في انتشار شركة شاومي واعتبارها واحدة من أهم شركات الهواتف في الأسواق العربية والعالمية، وإليكم أهم مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 12 pro.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 pro

هاتف شاومي 12 برو هو من الهواتف التي شهدت إقبال كبير على شرائها في أسواق العالم المختلفة منذ الإعلان عن إطلاقه رسميا في نهاية العام الماضي 2021، وذلك للإمكانيات الرائعة التي يوفرها الهاتف للمستخدمين، وذكر لكم المواصفات الأساسية للهاتف في النقاط التالية:

يأتي الهاتف بتصميم مميز ووزن حفيف يوفر الراحة أثناء الاستخدام وهو حوالي 204.

يدعم الشحن السريع اللاسلكي بقدرة فائقة تصل إلى 67 وات مع بطارية 4500 مللي امبير.

يأتي شاومي 12 برو بواحد من أفضل المعالجات في العالم وهو snapdragon 8 Gen 1 والذي يعمل بتقنية 4 نانو متر.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 وأحدث واجهة تشغيل من شاومي وهي MIUI 13.

يتوفر من الهاتف إصدارات بمساحة 128 و 265 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 أو 12 جيجا بايت.

كاميرات الهاتف الأساسية هي ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجا بكسل، مع كاميرا سيلفي أمامية بقوة 32 ميجا بكسل.

سعر هاتف Xiaomi 12 pro في مصر والسعودية

تم إطلاق هاتف شاومي 12 برو في ديسمبر الماضي، وهو يتوفر بسعر حوالي 950 دولار أمريكي، أما بالنسبة لسعرة في المملكة العربية السعودية فهو حوالي 4099 ريال سعودي، ويعادل ذلك بالجنيه المصري حوالي 20 ألف جنيه.

هاتف شاومي 12 برو

هاتف شاومي 12 برو هو أحد سلسلة هواتف شاومي 12 والتي تتكون من ثلاثة هواتف هي شاومي 12 و 12X و 12 برو الذي نتحدث عن مواصفاته في هذه المقال، ولا تعد الفروقات بين هذه الأجهزة كبيرة للغاية حيث جميع هواتف السلسلة متقاربة إلى حد كبير في التصميم والإمكانيات، ولكن تتفوق النسخة البرو عن النسخة العادية في دقة الشاشة وكذلك سعة البطارية.