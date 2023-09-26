عملاق سامسونج الجديد samsung Galaxy Z fold 5 الهاتف القابل للطي بمواصفات متميزة وتصميم أنيق وعصري

هاتف galaxy z fold5 الجديد من شركة Samsung القابل للطي تم الإعلان عنه في شهر يوليو وصدر في أغسطس2023، حيث يجمع الهاتف بين مزايا الهاتف العادي والتابلت في جهاز واحد في نفس الوقت حيث يتميز بشاشة داخلية كبيرة بحجم 7.6 مع شاشة خارجية بحجم 6.2 بوصة.

هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد القابل للطي مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت

المواصفات Galaxy z fold5 الشاشة داخلية 7.6 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1768 × 2208، وخارجية 6.2 بوصة AMOLED بدقة 1080 × 2268.

شاشة الغطاء:

6.2″FHD+ Dynamic AMOLED 2x Adaptive 48 – 120اz الكاميرا الكاميرات الخلفية: · كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide) · كاميرا50 MP F2.2(Ultra wide) · كاميرا10 MP F2.2(Ultra wide) كاميرا أمامية: · 4MP f1.8. FF كاميرا الغطاء: · 10MPf2.2 المُعالج Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm) الذاكرة 128GB RAM ذاكرة داخلية 256\512 GB البطارية · بطارية 4.400 m Ah · Super-fast charging · Fast wirless charging2.0 · Reverse wirless charging

المواصفات Galaxy z flip 5

الشاشة داخلية 6.7 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1768 × 2208، وخارجية 6.2 بوصة AMOLED بدقة 1080 × 2268.

شاشة الغطاء

3.4″ super AMOLED ,60Hz الكاميرا الكاميرات الخلفية: · كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide) · كاميرا12 MP F2.2(Ultra wide) · Dual pixel PDAF كاميرا أمامية · 10 MP f1.8. FF كاميرا الغطاء · 10MPf2.2 المُعالج Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm) الذاكرة 8 GB RAM ذاكرة داخلية 256\512 GB البطارية · بطارية 3.700 m Ah · Super fast charging · Fast wirless charging2.0 · Reverse wirless charging

المزايا والعيوب

المزايا العيوب شاشة داخلية كبيرة وواسعة. سعر مُبالغ فيه. مُعالج قوي وزن الهاتف ثقيل. ذاكرة عشوائية كبيرة. عرض الشاشة الداخلي قليل. كاميرات خلفية جيدة. – بطارية قوية. –

السعر

الدولة السعر جمهورية مصر العربية 256 جيجا بايت 73,900جنيه مصري. 512 جيجا بايت 77,500 جنيه مصري المملكة العربية السعودية 256 جيجا بايت بـ6,899 ريال سعودي. 512 جيجا بايت بسعر 7,399 ريال سعودي. نسخة 1 تيرابايت 8,249 ريال سعودي.

الألوان

يتوفر الهاتف بالألوان: