عملاق سامسونج الجديد samsung Galaxy Z fold 5 الهاتف القابل للطي بمواصفات متميزة وتصميم أنيق وعصري
هاتف galaxy z fold5 الجديد من شركة Samsung القابل للطي تم الإعلان عنه في شهر يوليو وصدر في أغسطس2023، حيث يجمع الهاتف بين مزايا الهاتف العادي والتابلت في جهاز واحد في نفس الوقت حيث يتميز بشاشة داخلية كبيرة بحجم 7.6 مع شاشة خارجية بحجم 6.2 بوصة.
|المواصفات
|Galaxy z fold5
|الشاشة
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|الكاميرا
|الكاميرات الخلفية:
· كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide)
· كاميرا50 MP F2.2(Ultra wide)
· كاميرا10 MP F2.2(Ultra wide)
كاميرا أمامية:
· 4MP f1.8. FF
كاميرا الغطاء:
· 10MPf2.2
|المُعالج
|Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm)
|الذاكرة
|128GB RAM
ذاكرة داخلية 256\512 GB
|البطارية
|· بطارية 4.400 m Ah
· Super-fast charging
· Fast wirless charging2.0
· Reverse wirless charging
|المواصفات
|Galaxy z flip 5
|الشاشة
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|الكاميرا
|الكاميرات الخلفية:
· كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide)
· كاميرا12 MP F2.2(Ultra wide)
· Dual pixel PDAF
كاميرا أمامية
· 10 MP f1.8. FF
كاميرا الغطاء
· 10MPf2.2
|المُعالج
|Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm)
|الذاكرة
|8 GB RAM
ذاكرة داخلية 256\512 GB
|البطارية
|· بطارية 3.700 m Ah
· Super fast charging
· Fast wirless charging2.0
· Reverse wirless charging
المزايا والعيوب
|المزايا
|العيوب
|شاشة داخلية كبيرة وواسعة.
|سعر مُبالغ فيه.
|مُعالج قوي
|وزن الهاتف ثقيل.
|ذاكرة عشوائية كبيرة.
|عرض الشاشة الداخلي قليل.
|كاميرات خلفية جيدة.
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|بطارية قوية.
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السعر
|الدولة
|السعر
|جمهورية مصر العربية
|256 جيجا بايت 73,900جنيه مصري.
512 جيجا بايت 77,500 جنيه مصري
|المملكة العربية السعودية
|256 جيجا بايت بـ6,899 ريال سعودي.
512 جيجا بايت بسعر 7,399 ريال سعودي.
نسخة 1 تيرابايت 8,249 ريال سعودي.
الألوان
يتوفر الهاتف بالألوان:
- الأسود.
- الأزرق.
- الكريمي.