تقنية

عملاق سامسونج الجديد samsung Galaxy Z fold 5 الهاتف القابل للطي بمواصفات متميزة وتصميم أنيق وعصري

سلمى محسن

هاتف galaxy z fold5 الجديد من شركة Samsung القابل للطي تم الإعلان عنه في شهر يوليو وصدر في أغسطس2023، حيث يجمع الهاتف بين مزايا الهاتف العادي والتابلت في جهاز واحد في نفس الوقت حيث يتميز بشاشة داخلية كبيرة بحجم 7.6 مع شاشة خارجية بحجم 6.2 بوصة.

هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد

هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد القابل للطي مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت

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هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد القابل للطي
مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت
هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
فتاة تمسك بهاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت
هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
هاتفين Galaxy Z Fold5 الجديد ألوان الأزرق والكريمي
مصدر الصورة:موقع شركة samsung على الإنترنت
المواصفات Galaxy z fold5
الشاشة
  • داخلية 7.6 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1768 × 2208، وخارجية 6.2 بوصة AMOLED بدقة 1080 × 2268.
  • شاشة الغطاء:
  • 6.2″FHD+ Dynamic AMOLED 2x Adaptive 48 – 120اz
الكاميرا الكاميرات الخلفية:

·      كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide)

·      كاميرا50 MP F2.2(Ultra wide)

·      كاميرا10 MP F2.2(Ultra wide)

كاميرا أمامية:

·      4MP f1.8. FF

كاميرا الغطاء:

·      10MPf2.2
المُعالج Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm)
الذاكرة 128GB RAM

ذاكرة داخلية 256\512 GB
البطارية ·       بطارية 4.400 m Ah

·      Super-fast charging

·      Fast wirless charging2.0

·      Reverse wirless charging
- صورة 1 - عملاق سامسونج الجديد samsung Galaxy Z fold 5 الهاتف القابل للطي بمواصفات متميزة وتصميم أنيق وعصري
قلم يضغط علي هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
مصدر الصورة:موقع شركة samsung على الإنترنت
المواصفات Galaxy z flip 5
الشاشة
  • داخلية 6.7 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 1768 × 2208، وخارجية 6.2 بوصة AMOLED بدقة 1080 × 2268.
  • شاشة الغطاء
  • 3.4″ super AMOLED ,60Hz

 
الكاميرا الكاميرات الخلفية:

·      كاميرا 12MP F2.2(Ultra wide)

·      كاميرا12 MP F2.2(Ultra wide)

·      Dual pixel PDAF

كاميرا أمامية

·      10 MP f1.8. FF

كاميرا الغطاء

·      10MPf2.2
المُعالج Snapdragon 8 Gen2 for galax (4nm)
الذاكرة 8 GB RAM

ذاكرة داخلية 256\512 GB
البطارية ·      بطارية  3.700 m Ah

·      Super fast charging

·      Fast wirless charging2.0

·      Reverse wirless charging

المزايا والعيوب

المزايا العيوب
شاشة داخلية كبيرة وواسعة. سعر مُبالغ فيه.
مُعالج قوي وزن الهاتف ثقيل.
ذاكرة عشوائية كبيرة. عرض الشاشة الداخلي قليل.
كاميرات خلفية جيدة.
بطارية قوية.
هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد
مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت

هاتف Galaxy Z Fold5 الجديد مصدر الصورة: موقع شركة samsung على الإنترنت

السعر

الدولة السعر
جمهورية مصر العربية 256 جيجا بايت 73,900جنيه مصري.

512 جيجا بايت 77,500 جنيه مصري

 
المملكة العربية السعودية 256 جيجا بايت بـ6,899  ريال سعودي.

512 جيجا بايت بسعر 7,399 ريال سعودي.

نسخة 1 تيرابايت 8,249 ريال سعودي.

 

الألوان

يتوفر الهاتف بالألوان:

  • الأسود.
  • الأزرق.
  • الكريمي.
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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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