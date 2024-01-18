عملاق سامسونج الجديد.. أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra وسعره بالدولار

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الأحدث والأقوى وهو: Samsung Galaxy S24 Ultra، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز مميزات الهاتف وسعره بالدولار.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra

قمنا بوضع كل مميزات ومواصفات الهاتف في الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 بوصة، 1440 x 3088 بكسل، Corning Gorilla Glass Victus 3 المعالج Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 الذاكرة والتخزين RAM: 12 جيجابايت، التخزين: 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت الكاميرات يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية على النحو التالي: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7. كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. كاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل. كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل. وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 8K. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

نظام التشغيل Android 14. البطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. ميزات إضافية يدعم ميزة الذكاء الصطناعي، ويأتي مع شاشة قفل ديناميكية، ولوحة مفاتيح ذكية، وأمان محسّن.

وكما لاحظنا؛ هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي مع معالج قوي وبطارية مميزة وشاشة فائقة الجودة وكاميرات خرافية.

سعر سامسونج جالكسي S24 Ultra

تم طرح الهاتف بسعر 1199 دولار أمريكي، وعندما يتم تحديد سعره في الدول العربية ويتوفر الهاتف سوف نوافيكم بكل جديد.