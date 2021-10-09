عملاق جديد سعر ومواصفات Motorola Moto E40 ببطارية مفاجأة وسعر متوسط

كشفت منذ ساعات قليلة شركة موتورولا عن سعر ومواصفات Motorola Moto E40 الذي يضم ببطارية ضخمة لا تنفذ إلا بعد وقت طويل جداً من الاستخدام، فضلا عن تزويد الهاتف بأحدث نظام تشغيل حالياً في الهواتف الذكية وإضافة 3 كاميرات خلفية بجودات مختلفة أهمهم الكاميرا الأساسية التي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل فضلاً عن تزويد الجوال بكاميرا سلفي جيدة، فيما يتميز الجوال بانخفاض سعره في الأسواق العربية، لهذا تتزايد علي مواصفات هاتف موتو e40 عمليات البحث منذ بدء الانطلاق الرسمي الهاتف في 8 أكتوبر 2021.

مواصفات Motorola Moto E40

البطارية 5000 مللي أمبير. الشاشة 6.5 نظام التشغيل أندرويد 11 الكاميرا 48+2+2. الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت.

إذا كنت من هؤلاء الراغبين في شراء جوال جديد بالتقسيط عليك بالدخول إلي متجر مكتبة جرير، ومن أبرز الهواتف الذكية الموجودة في مكتبة جرير هي موتورولا E40 واحد من أجود وأفضل الموبايلات وأرخصها سعرا والذي يحمل مواصفات تضم التالي:

المعالج: unisoc t700.

الكاميرا: ثلاثية الأولي بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.0، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.4 والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.4.

الشبكة: يدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع 2g,3g,4g.

الوزن: 198 جرام وأبعاد الهاتف 168.1*75.6*9.1 من.

الحجم: 6.5 بوصة مع دقة 720*1600 بكسل، تستحوذ الشاشة على 80.3% من الواجهة الرئيسية للهاتف.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية الرام: 4 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.2 مع جودة 1080 في 30 لقطة في الثانية.

الشحن: قوته 10 واط.

الصوت: يدعم مكبرات الصوت وجاك 3.5 ملم.

يدعم الراديو، وusb وGps.

الذاكرة: يدعم الذاكرة الخارجية.

سعر هاتف موتو اي 40

كشفت شركة Motorola أن السعر المحدد للهاتف moto 40 في أوروبا 140 يورو والذي يعادل تقريبا 161 دولار، أما عن سعر الهاتف في الدول العربية فجاء كالتالي:

سعر الهاتف في مصر تقريباً 2500 جنية مصري.

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 604 ريالاً سعودياً.

ونذكر عشاق الهواتف الذكية بوجود مجموعة جديدة من الهواتف انتشرت خلال الفترة الحالية بها مزايا عديدة، من بين هذه الهواتف التالي:

وصلنا إلى نهاية شرح سعر ومواصفات Motorola Moto E40 ببطارية مفاجأة وسعر متوسط.