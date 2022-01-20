عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية

برديس المتولي

لأول مرة تطلق شركة أوبو OPPO أول هواتفها الذكية القابلة للطي هاتف Oppo Find N الجديد، حيث يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO AMOLED حيث يبلغ دقتها 1792×1920 بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف اقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 وهذا ما يجعل الهاتف سريع الاداء، الهاتف يتميز بتصميمه العصري و الأنيق كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 11 20/1/2022 - 6:37 ص

مواصفات هاتف Oppo Find N الجديد 

عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 1 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 2 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 3 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 4 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 5 20/1/2022 - 6:37 ص

التصميم والأبعاد 
  • الهاتف أول هاتف قابل للطي من شركة اوبو OPPO.
  • يتميز الهاتف بتصميمه العصري و الأنيق.
  • الهاتف مصنوع من الخلف من الألومنيوم ومن الإمام من الزجاج.
  • يصل وزن الهاتف 275 جرام.
  • أبعاد الهاتف قبل الطي طوله 132.6 مم، عرض 140.2 مم، سمك 8.0 مم.
  • بعد الطي طوله 132.6 مم، عرض 73 مم، سمك 15.9 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، البنفسجي، الأبيض.
الشاشة 
  • الشاشة من نوع LTPO AMOLED.
  • يصل حجم الشاشة 7.1 بوصة.
  • دقة الشاشة 1792×1920 بكسل.
  • بمعدل تحديث 120 هرتز.
مقالات ذات صلة:

رسميا سعر مواصفات هاتف آوبو OPPO FIND N العجيب القابل للانحناء

موعد طرح هاتف “Oppo Find N” في الخارج بمواصفات تنافسية

النظام 
  • نظام التشغيل من نوع Andorid 11.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة.
  • معالج الرسوم من نوع Adreno 660.

عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 6 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 7 20/1/2022 - 6:37 ص

البطارية 
  • البطارية من نوع ليثيوم بو.
  • يصل دقتها 4500 مللي أمبير.
  • بشحن السريع بقوة 33 واط.
الذاكرة 
  • الذاكرة الداخلية للهاتف متوفر بنسختين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام، 12 جيجا رام.
الإتصالات 
  • الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
  • يدعم البلوتوث.
  • Wi-Fi.
  • Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Hotspot.
  • تقنية NFC.
  • GPS.
المستشعرات 
  • الجيروسكوب.
  • التسارع.
  • البصمة.
  • التقارب.
  • البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Oppo Find N 

عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 8 20/1/2022 - 6:37 ص عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 9 20/1/2022 - 6:37 ص

الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.
  • دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية واسعة.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.
  • بفلاش ثنائي.
  • يدعم تقنية ماكرو، HDR، بانوراما.
الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.

عيوب هاتف Oppo Find N

  • الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
  • لا يدعم الراديو.
  • لا يسمح بتوسيع بطاقة الذاكرة.
  • لا يتوفر به منفذ السماعات 3.5mm.

سعر هاتف Oppo Find N 

تم إطلاق هاتف Oppo Find N في شهر ديسمبر 2021، الهاتف متوفر بالأسعار التالية:

عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية 10 20/1/2022 - 6:37 ص

سعر الهاتف عالميًا  1200 دولار أمريكي.
ما يعادل في جمهورية مصر العربية 18800 جنيه مصري.
في السعودية 4500 ريال سعودي.
Avatar of برديس المتولي
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.