عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية
لأول مرة تطلق شركة أوبو OPPO أول هواتفها الذكية القابلة للطي هاتف Oppo Find N الجديد، حيث يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO AMOLED حيث يبلغ دقتها 1792×1920 بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف اقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 وهذا ما يجعل الهاتف سريع الاداء، الهاتف يتميز بتصميمه العصري و الأنيق كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Oppo Find N الجديد
|التصميم والأبعاد
|
|الشاشة
|
مقالات ذات صلة:
|النظام
|
|المعالج
|
|البطارية
|
|الذاكرة
|
|الإتصالات
|
|المستشعرات
|
مميزات كاميرا هاتف Oppo Find N
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
عيوب هاتف Oppo Find N
- الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم الراديو.
- لا يسمح بتوسيع بطاقة الذاكرة.
- لا يتوفر به منفذ السماعات 3.5mm.
سعر هاتف Oppo Find N
تم إطلاق هاتف Oppo Find N في شهر ديسمبر 2021، الهاتف متوفر بالأسعار التالية:
|سعر الهاتف عالميًا
|1200 دولار أمريكي.
|ما يعادل في جمهورية مصر العربية
|18800 جنيه مصري.
|في السعودية
|4500 ريال سعودي.