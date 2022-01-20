عملاق الهواتف من اوبو Oppo Find N القابل للطي بمواصفات قياسية

لأول مرة تطلق شركة أوبو OPPO أول هواتفها الذكية القابلة للطي هاتف Oppo Find N الجديد، حيث يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO AMOLED حيث يبلغ دقتها 1792×1920 بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف اقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 وهذا ما يجعل الهاتف سريع الاداء، الهاتف يتميز بتصميمه العصري و الأنيق كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Oppo Find N الجديد

التصميم والأبعاد الهاتف أول هاتف قابل للطي من شركة اوبو OPPO.

يتميز الهاتف بتصميمه العصري و الأنيق.

الهاتف مصنوع من الخلف من الألومنيوم ومن الإمام من الزجاج.

يصل وزن الهاتف 275 جرام.

أبعاد الهاتف قبل الطي طوله 132.6 مم، عرض 140.2 مم، سمك 8.0 مم.

بعد الطي طوله 132.6 مم، عرض 73 مم، سمك 15.9 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، البنفسجي، الأبيض. الشاشة الشاشة من نوع LTPO AMOLED.

يصل حجم الشاشة 7.1 بوصة.

دقة الشاشة 1792×1920 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

النظام نظام التشغيل من نوع Andorid 11. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة.

معالج الرسوم من نوع Adreno 660.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل دقتها 4500 مللي أمبير.

بشحن السريع بقوة 33 واط. الذاكرة الذاكرة الداخلية للهاتف متوفر بنسختين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام، 12 جيجا رام.

الإتصالات الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Hotspot.

تقنية NFC.

GPS. المستشعرات الجيروسكوب.

التسارع.

البصمة.

التقارب.

البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Oppo Find N

الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية واسعة.

دقة الفيديو 1080P FHD.

بفلاش ثنائي.

يدعم تقنية ماكرو، HDR، بانوراما. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

دقة الفيديو 1080P FHD.

عيوب هاتف Oppo Find N

الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم الراديو.

لا يسمح بتوسيع بطاقة الذاكرة.

لا يتوفر به منفذ السماعات 3.5mm.

سعر هاتف Oppo Find N

تم إطلاق هاتف Oppo Find N في شهر ديسمبر 2021، الهاتف متوفر بالأسعار التالية: