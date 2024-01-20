عملاق التصوير الجديد شاومي Redmi Note 13 Pro 4G يخطف الأنظار بكاميرا 200 ميجابكسل

أطلقت شركة شاومي رسميًا هاتفها الجديد الرائع Redmi Note 13 Pro، حاملًا معه العديد من الميزات الرائعة التي يبحث عنها الكثيرين من محبي وعشاق الفئة المتوسطة، مزود بفتحة microSD، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الرابع، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، كما يتوفر بتصميم أنيق وجذاب وشاشة أموليد تدعم تقنية Dolby Vision، هذا بخلاف الشحن السريع بقوة 67 وات.

عملاق التصوير الجديد شاومي Redmi Note 13 Pro يخطف الأنظار بكاميرا 200 ميجابكسل

أبرز مواصفات Redmi Note 13 Pro 4G

أبعاد وحجم الجهاز 161.1×75.0x8.0 ملم، 188 جرام مع إطار من البلاستيك IP54، والموبايل مقاوم للغبار والرذاذ. الشاشة 6.67 بوصة من نوع أموليد بدقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، 395 بكسل لكل بوصة.

المعالجات والذاكرة والرام

المعالجات معالج أساسي Mediatek Helio G99 Ultra ثُماني النواة. الذاكرة والرام 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام.

512 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام.

نظام التشغيل والواجهة

أندرويد 13 مع واجهة المستخدم MIUI 14.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية الكاميرا الأساسية الأولى بدقة 200 ميجابكسل، واسعة مع فتحة f/1.7، 23 ملم.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة f/2.2، 120 درجة. الكاميرا الأمامية كاميرا السيلفي عريضة بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4.

تصوير الفيديو

الكاميرا الخلفية: 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية.

الكاميرا الأمامية: 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلي السريع بقوة 67 واط، حيث يُمكنك شحن 50% من الهاتف في 16 دقيقة فقط.

يدعم الموبايل العديد من الميزات الأخرى، مثل:

مكبرات صوت استريو

راديو FM.

مقبس 3.5 ملم.

قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، بصري.

علبة الموبايل

تحتوي على الموبايل Redmi Note 13 Pro مع شاحن بطارية بقوة 67 واط، بالإضافة إلى كابل USB-A-to-C بتصنيف 6A، فضلًا عن غطاء حماية أو جراب لحماية الموبايل.

من المتوقع أن يحقق الهاتف نسب مبيعات كبيرة، نظرًا للإمكانيات الرائعة المتوفرة فيه كأحد أبرز وأهم هواتف الفئة المتوسطة الجديدة من شاومي، متضمنًا العديد من الميزات مع سعر مثالي، بالإضافة إلى الكاميرا الرائدة والقوية المزود بها الجوال التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، وهو ما سيساهم بشكل كبير من اهتمام الكثير من المواطنين والمستخدمين إلى محاولة اقتنائه، نظرًا لأنه هاتف يوفر قيمة مقابل سعر.