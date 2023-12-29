“عملاق التصوير” إعلان مواصفات هاتف Honor X50 GT المرتقب قبل إطلاقه بأيام قليلة

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة رسمية أشارت إلى بعض مواصفات هاتف Honor X50 GT المرتقب من هونر قبل الموعد الرسمي المحدد لإطلاقه بأيام قليلة، ومن أهم مواصفات الجهاز الدقة العالية في التصوير حيث تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل وهي الأفضل مقارنةً بكاميرات الإصدارات السابقة، تعرف فيما يلي على أهم المواصفات الأخرى وموعد الإصدار.

مواصفات هاتف Honor X50 GT

مواصفات هاتف Honor X50 GT

حتى الآن لم يتم الإعلان عن جميع مواصفات الجهاز، ولكن بحسب الصور المسربة فهو سوف يأتي بالمواصفات والمميزات التالية:

الكاميرا والتصوير يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرات الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

حجم المستشعر 1/1.67 إنش.

فتحة العدسات f/1.75.

من المتوقع أن يكون المستشعر HM6 من شركة سامسونج.

شكل الكاميرات الخلفية دائرية. المعالج نوع المعالج Snapdragon+ 8 الشاشة قد تكون من نوع LCD أو OLED.

حجم الشاشة 6.78 إنش.

جودة العرض 1.5k. البطارية سعة البطارية 5800 ملي أمبير.

تدعم ميزة الشحن السريع. الألوان والشكل ظهر الهاتف في الإعلان التشويقي باللونين الأبيض والأسود مع وجود شريط طولي باللون الأصفر يتوسط الجهة الخلفية. المميزات الأخرى تحسينات في نظام التبريد.

التطوير في الشاشة من حيث الدقة والمساحة.

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موعد إطلاق هاتف هونر X50 GT

سوف ينطلق هاتف هونر X50 GT باسم العلامة التجارية Honor X50 Pro أيضًا، وسيتم الإعلان عن مواصفاته خلال حدث رسمي بتاريخ 4 يناير 2024 وبعدها سيتم إطلاقه في السوق الصيني والأسواق العالمية.

لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الآن، ولكن بحسب التوقعات سوف يتراوح النطاق السعري له فيما بين 280 و425 دولار أمريكي بحسب مساحة التخزين ورام الهاتف؛ حيث سيتم توفير عدد من الإصدارات لنفس الهاتف من حيث مساحة التخزين والذاكرة.