تقنية

عملاق التصوير| إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد بكاميرات فريدة وأفضل هواتف الأندرويد لعام 2023

خالد عسر

قامت الشركة الصينية نوبيا بإطلاق هاتفها الجديد Nubia Z60 Ultra منذ ساعات قليلة، ويعد هذا الهاتف من أفضل هواتف الأندرويد للعام الحالي 2023، حيث تم تزويده بمواصفات وتقنيات رائدة، ومن بين أبرز هذه المواصفات، كاميراته التي جاءت بنظام فريد، حيث جاء الهاتف بعدسة فائقة الإتساع وبتركيز بؤري تلقائي مع تثبيت بصري بثلاث مستويات.

عملاق التصوير| إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد بكاميرات فريدة وأفضل هواتف الأندرويد لعام 2023

عملاق التصوير| إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد بكاميرات فريدة وأفضل هواتف الأندرويد لعام 2023

مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra والتي جاءت وفق المواصفات التالي ذكرها.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وحصل على معيار IP68
أبعاد الهاتف 164/76.4/8.8 ملم
وزن الهاتف 246 جرام
نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.8 بوصة
معدل أخذ عينات 1200 هرتز وتعتيم PWM نحو 2160 هرتز
التردد 120 هرتز
معدل السطوع 1500 شمعة| م تقريباً

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كما أن الكاميرا الأمامية مدمجة بالشاشة، وجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل، وكثافة 400 بيكسل في البوصة، كما تحتوي الكاميرات على محرك استشعار للعمق ويعمل بالذكاء الإصطناعي، أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاء بمستشعر IMX800 من سوني، ومقياس 1 / 1.49 بوصة، ومن أجل الحصول على لقطات أوسع جاءت الكاميرات بعدسة فائقة الإتساع وتركيز بؤري وتثبيت بصري، مع عدسة زوم تم تزويدها بتقنية OIS.

العتاد الداخلي لهاتف Nubia Z60 Ultra

نوع المعالج المتطور Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
الرام 16 و12 و8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت
معالج الرسوميات Adreno 750
نظام التشغيل أندرويد 14
الكاميرات الخلفية ثلاثية

الكاميرات والبطارية بهاتف Nubia Z60 Ultra

  • دقة الكاميرات 64+ 50+ 50 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  • البطارية 6000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.
  • ألوان الهاتف أسود وفضي ورمادي.
  • سوف يتاح الهاتف للبيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وبريطانيا والمسكيك يوم 29 ديسمبر.
  • السعر 599 دولار لطراز 12+ 256 جيجا بايت.
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عن الكاتب:
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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