عملاق التصوير| إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد بكاميرات فريدة وأفضل هواتف الأندرويد لعام 2023
قامت الشركة الصينية نوبيا بإطلاق هاتفها الجديد Nubia Z60 Ultra منذ ساعات قليلة، ويعد هذا الهاتف من أفضل هواتف الأندرويد للعام الحالي 2023، حيث تم تزويده بمواصفات وتقنيات رائدة، ومن بين أبرز هذه المواصفات، كاميراته التي جاءت بنظام فريد، حيث جاء الهاتف بعدسة فائقة الإتساع وبتركيز بؤري تلقائي مع تثبيت بصري بثلاث مستويات.
مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra
وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra والتي جاءت وفق المواصفات التالي ذكرها.
|الهاتف مقاوم للماء والغبار وحصل على معيار
|IP68
|أبعاد الهاتف
|164/76.4/8.8 ملم
|وزن الهاتف
|246 جرام
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.8 بوصة
|معدل أخذ عينات
|1200 هرتز وتعتيم PWM نحو 2160 هرتز
|التردد
|120 هرتز
|معدل السطوع
|1500 شمعة| م تقريباً
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كما أن الكاميرا الأمامية مدمجة بالشاشة، وجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل، وكثافة 400 بيكسل في البوصة، كما تحتوي الكاميرات على محرك استشعار للعمق ويعمل بالذكاء الإصطناعي، أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاء بمستشعر IMX800 من سوني، ومقياس 1 / 1.49 بوصة، ومن أجل الحصول على لقطات أوسع جاءت الكاميرات بعدسة فائقة الإتساع وتركيز بؤري وتثبيت بصري، مع عدسة زوم تم تزويدها بتقنية OIS.
العتاد الداخلي لهاتف Nubia Z60 Ultra
|نوع المعالج المتطور
|Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
|الرام
|16 و12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت
|معالج الرسوميات
|Adreno 750
|نظام التشغيل
|أندرويد 14
|الكاميرات الخلفية
|ثلاثية
الكاميرات والبطارية بهاتف Nubia Z60 Ultra
- دقة الكاميرات 64+ 50+ 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
- البطارية 6000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.
- ألوان الهاتف أسود وفضي ورمادي.
- سوف يتاح الهاتف للبيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وبريطانيا والمسكيك يوم 29 ديسمبر.
- السعر 599 دولار لطراز 12+ 256 جيجا بايت.