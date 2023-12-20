قامت الشركة الصينية نوبيا بإطلاق هاتفها الجديد Nubia Z60 Ultra منذ ساعات قليلة، ويعد هذا الهاتف من أفضل هواتف الأندرويد للعام الحالي 2023، حيث تم تزويده بمواصفات وتقنيات رائدة، ومن بين أبرز هذه المواصفات، كاميراته التي جاءت بنظام فريد، حيث جاء الهاتف بعدسة فائقة الإتساع وبتركيز بؤري تلقائي مع تثبيت بصري بثلاث مستويات.

عملاق التصوير| إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد بكاميرات فريدة وأفضل هواتف الأندرويد لعام 2023

مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra والتي جاءت وفق المواصفات التالي ذكرها.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وحصل على معيار IP68 أبعاد الهاتف 164/76.4/8.8 ملم وزن الهاتف 246 جرام نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.8 بوصة معدل أخذ عينات 1200 هرتز وتعتيم PWM نحو 2160 هرتز التردد 120 هرتز معدل السطوع 1500 شمعة| م تقريباً

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كما أن الكاميرا الأمامية مدمجة بالشاشة، وجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل، وكثافة 400 بيكسل في البوصة، كما تحتوي الكاميرات على محرك استشعار للعمق ويعمل بالذكاء الإصطناعي، أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاء بمستشعر IMX800 من سوني، ومقياس 1 / 1.49 بوصة، ومن أجل الحصول على لقطات أوسع جاءت الكاميرات بعدسة فائقة الإتساع وتركيز بؤري وتثبيت بصري، مع عدسة زوم تم تزويدها بتقنية OIS.

العتاد الداخلي لهاتف Nubia Z60 Ultra

نوع المعالج المتطور Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 الرام 16 و12 و8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 256 و512 جيجا بايت و1 تيرا بايت معالج الرسوميات Adreno 750 نظام التشغيل أندرويد 14 الكاميرات الخلفية ثلاثية

الكاميرات والبطارية بهاتف Nubia Z60 Ultra