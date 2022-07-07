عملاق آبل الجديد ايفون Pro max 14 موعد نزوله والمواصفات القياسية

هناك العديد من الأخبار، التسريبات حول موعد أطلاق الإصدار الجديد من تليفون الأيفون الجديد حيث تقوم شركة أبل الأمريكية بإطلاق أحدث اصداراتها لجهاز أيفون 14 برو ماكس الذي ينتظر نزوله في الوقت القادم، ويكون هذا الإصدار بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للهاتف، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الإصدار الجديد من هاتف أيفون برو ماكس الجديد يرجي متابعة مقالنا اليوم.

ايفون Pro max 14

انتشرت العديد من الاخبار عن موعد نزول تليفون أيفون برو ماكس الجديد على أن يتم نزوله في مابين شهري سبتمبر واكتوبر، أعلنت مصادر موثوقة بأن موعد نزول هاتف أيفون الجديد تكون في تاريخ 13 سبتمبر القادم بالعديد من الخصائص إلى تتواجد في النسخة السابقة تليفون أيفون.

مواصفات ايفون برو ماكس 14

أن هذا الجهاز يتميز بالعيد من الخصائص التى تتمثل في الآتي:

أن هذا الجهاز من أنواع الأجهزة الحديثة ويتوفر من هذا الجهاز ألوان الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.

يصل طول هذا الجهاز إلى 160.8 وعرضة يصل إلى 78.1 مم وسمكه يصل إلى 7.7 مم ويصل وزن الجهاز إلى 240 جرام .

الخامات التي صنع منها هذا الجهاز من مادة الفولاذ التي يحمي من الصدأ مع وجود ظهر من مادة الزجاج ويعمل مع شبكات 2g،3g،4g،5g بالإضافة إلى شبكات gprs ,edge

يدعم شريحة nano sim/esim ويوجد به شريحة واحدة وشكل الشاشة الخاصة به super retina xdr ويصل حجم الشاشة الخاصة به إلى 6.7 بوصة بنسبو تحديث 120 هرتز وتصل دقة الشاشة إلى 2278*1284

يوجد بالشاشة زجاج مصنوع من مادة السيراميك ومعه طبقة تحمي من الزيوت والاتساخات، ويوجد العديد من المزايا الأخرى مثل خاصية hdr10- dolby vision –trye tone بالاضافة إلى خاصية اختلاف الألوان وخاصية الوضع الليلي وتصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 6 حجيجا بايت ويوجد داخل الجهاز أكثر من مساحة مختلفة للذاكرة الخاصة بالجهاز بداية من 128،265،512

سعر ايفون برو ماكس 14

يأتي سعر هاتف أيفون برو ماكس فى الولايات المتحدة مابين 110 دولار إلى 1400 دولار وتصل سعر الإصدار 265 جيجا بايت بقيمة مالية 1099 دولار وسعر الإصدار 512 جيجا بايت بقيمة مالية 1200 دولار وسعر إصدار 1 تيرا بايت 1400 دولار .

سعر أيفون برو ماكس 14 في المملكة العربية السعودية يأتي بقيمة مالية 5100 ريال لإصدار 265 جيجا بايت وسعر 5700 ريال سعودى لإصدار أيفون 512 جيجا بايت.