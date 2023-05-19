“علّام” أول روبوت دردشة عربي ينافس ChatGPT.. كل ما تريد معرفته عنه

انتشرت تطبيقات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة بعد أن تم إطلاق الروبوت ChatGPT في أواخر العام الماضي، لينال منذ لحظته الأولى شهرة واسعة في عالم التكنولوجيا، وتسارعت بعده الشركات للدخول إلى تلك المنافسة، لكن السوق العربي ظل مفتقرًا إلى هذه التقنية إلى وقت ظهور الروبوت “عَلَّام” الذي دشنته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” يوم الثلاثاء الماضي، ليكون بذلك أول روبوت دردشة باللغة العربية.

وقد أطلقت “سدايا” الروبوت علام بالتعاون مع شركة “إنفيديا”، كنسخة تجريبية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة العربية؛ وذلك لأهميتهما في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ما هو روبت الدردشة علّام؟

جاء تطبيق علّام كروبوت للدردشة التفاعلية، يمكنه أن يفهم اللغة العربية بشقيها الفصحى والعامية، بالإضافة إلى قدرته على إجراء المحادثات مع مستخدميه، في العديد من المجالات المعرفية المختلفة، بجانب فهمه للأوامر النصية والصوتية على حد سواء، ويقد إجاباته بكلتا الطريقتين النصية والصوتية أيضًا.

المهام التي يقوم بها علّام

يستطيع روبوت الدردشة علام أن يقوم بالعديد من المهام، التي تشمل صياغة الملخصات والاقتراحات في العديد من الموضوعات المتنوعة، بجانب معالجة المدخلات التي يضعها المستخدمون، والإجابة عن استفساراتهم بشكل نصي أو صوتي حسب الرغبة، بالإضافة إلى قدرته على تحسين الصور القديمة وتلوينها، وفهم محتواها، بجانب قدرته على ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، وتلخيصها، وإنشاء الصور من النصوص.

التزامه بقواعد اللغة العربية والنحو

من أهم ما يميز تطبيق علّام عن غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجودة حاليًا أنه يلتزم بقواعد اللغة العربية والنحو بشكل كبير، بالإضافة إلى قدرته على النطق بدرجة عالية من الواقعية، وتدعم النسخة الحالية منه مئات الملايين من المقالات العربية والإنجليزية.

الفئات التي يمكنها الاستفادة من التطبيق

يساعد الروبوت علّام في تقديم المعلومات، في كثير من التخصصات، منها: التاريخ، والرياضة، والصحة، والتعليم، بجانب قدرته على توفير معلومات ذات صلة من مصادر مختلفة، مثل: صفحات الويب، وهو متاح حاليًا لكل من المهتمين بمجالات التقنية والثقافة والتاريخ والصحة كمرحلة أولى من الإطلاق، ويجري العمل على تطويره ليكون متاحًا للعامة قريبًا بعد أن يتضمن المزيد من الميزات الإضافية.