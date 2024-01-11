علماء صينيون يتوصلون لفك تشفير AirDrop على هواتف آيفون لإحكام الرقابة على المستخدمين

أكدت السلطات الصينية أنها وجدت طريقة لتحديد هوية مستخدمي AirDrop، وهي ميزة مشفرة على هواتف iPhone تسمح بمشاركة المحتوى بشكل مجهول مع أجهزة أخرى قريبة، وكانت الهواتف الآيفون تستخدم كثغرة للهروب من الرقابة في الصين، حيث يمكن استخدام AirDrop دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

فك شفرة AirDrop في الصين- المصدر: سكاي نيوز عربية

وقد استخدمت هذه الميزة لبث شعارات تنتقد الحزب الشيوعي الصيني على الهواتف بعد مظاهرة نادرة في بكين في أكتوبر 2022، حيث اتخذت شركة Apple خطوات لتقييد هذه الميزة، بما في ذلك إلغاء تنشيط AirDrop تلقائيًا بعد 10 دقائق على أجهزة iPhone المباعة في الصين، ومع ذلك يبدو أن هذه التدابير لم تكن كافية لإرضاء السلطات الصينية.

وذكرت السلطات القضائية في بكين أن معهداً محلياً تمكن من كسر تشفير AirDrop. وهذا يعني أن السلطات الصينية يمكنها الآن تحديد هوية أي شخص يستخدم AirDrop، حتى إذا كان يحاول استخدامها بشكل مجهول، كما يُعد هذا تطورًا خطيرًا لحرية التعبير في الصين، ومع كسر تشفير AirDrop، يمكن للسلطات الصينية الآن تتبع ومراقبة أي شخص يستخدم هذه الميزة لمشاركة المحتوى الذي تعتبره غير مرغوب فيه.

وتمثل هذه الخطوة أيضًا مصدر قلق لشركات التكنولوجيا العالمية الأخرى. ففي ظل سعي الصين إلى تعزيز الرقابة على الإنترنت، من المحتمل أن تواجه هذه الشركات المزيد من التحديات في الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين في الصين.

ومن الجدير بالذكر أن خاصية AirDrop تعمل مع نظام iOS 17 وتهدف إلى تسهيل مشاركة الأرقام ومعلومات الاتصال الخاصة بك فعند تقريب الهاتفين من بعضهما، تظهر بطاقة الاتصال الخاصة بكل شخص تتضمن صورة لك يمكنك تخصيصها وتحريرها، ويمكن للمستخدمين تحديد الأرقام والبريد الإلكتروني في بطاقة الاتصال الخاصة بهم التي يريدون مشاركتها.

كما يمكنها عن طريق تقريب آيفون من آيفون آخر التي تعمل مع ميزة NameDrop مشاركة المحتوى مثل: الصور والملفات، وبمجرد تقريب الهاتفين من بعضهما سيبدأ النقل عبر AirDrop، دون الحاجة إلى اختيار اسم الشخص يدويًا.

كما تعمل خدمة AirDrop حاليًا بطريقة تتطلب منك إبقاء هاتفك بالقرب من هاتف الشخص الآخر حتى تكتمل أي عملية نقل، وإذا تركت نطاق النقل المُتاح في AirDrop، سيفشل النقل ولن تكتمل عملية مشاركة المحتوى، وقد يكون هذا أمرًا مزعجًا خاصةً عند إرسال أو تلقي العديد من الملفات الكبيرة مثل: مقاطع الفيديو.