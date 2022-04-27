علامة Sharp تعود للمنافسة بهاتف جديد بمواصفات مُميزة

أعلنت شركة Sharp عن عوتها للمنافسة في أسواق الهواتف الذكية بطرحها لهاتف Aquos Sense 6S، الذي جاء بشريحة معالج Snapdragon 695 5G، وبطارية جيدة بسعة 4570 مللي أمبير، ويتميز الهاتف أيضًا بمُقاومة الماء والغبار.

وأوضحت الشركة أن هذا الهاتف، يأتي ضمن مُخطط الشركة الذي يهدف عودة الشركة الى إصدار المزيد من الاجهزة الذكية مستقبلاً، في هذه المقال نستعرض معكم أهم تفاصيل و متواصفات هذا الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Sharp Aquos Sense 6S

الكاميرا يتميز هاتف Aquos Sense 6S بكاميرا خلفية ثلاثة كاميرات، الرئيسية ستأتي بدقة 48 وكاميرا ثانية 8 وكاميرا ثالثة 2 ميجابكسل . المعالج زودت Sharp هاتفها الجديد بمعالج Snapdragon 695 5G. الشاشة جاء هاتف Aquos Sense 6S الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.1 إنش، وبدقة عرض 1080 × 2432 بكسل، وتردد 90 هرتز، وسطوع 400 نت. البطارية ويأتي هاتف Sharp الجديد ببطارية جيدة بسعة 4570 مللي أمبير. نظام التشغيل

جاء الهاتف نظام تشغيل Android 11

كما جاء الهاتف مع ذاكرة داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، وسعة عشوائية الوصول RAM بسعة 4 و 6 جيجابايت.

ويتميز هذا الهاتف بهيكله المقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

سيحتوي هاتف Sharp Aquos Sense 6s على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وواي فاي وبلوتوث ومستشعر بصمة الإصبع.

وأكدت شركة Sharp أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 315 دولارًا.

وجاء الهاتف بثلاثة خيارت في الألوان الهاتف فيما لم تتوفر أي معلومات حتى الآن، حول موعد طرحه في الأسواق العالمية، لكن كل المؤشرات تُشير أنه سيتم ذلك قريبًا.