علامات وجود فيروسات ضارة على هاتفك المحمول

الفيروسات التى تسبب شلل للهاتف المحمول، خاصتك هى بالتأكيد سبب إزعاج الكثير خاصة الضارة والمهكرة منها، وعلامات وجود فيروسات على جهازك المحمول كثيرة نتعرف على بعضها من خلال هذا المقال، ويجب أن ننتبه عندما ندخل أى موقع لنقوم بتحميل أو تثبيت البرامج أو الألعاب ، من هذه المواقع وذلك لوجود الكثير منها غير معتمد ويحتوى على تطبيقات بها فيروسات ضارة قد تسبب تلف لهاتفك الجوال، ولمعرفة إن كان هاتفك المحمول يحتوي على فيروسات ضارة، إبحث عن خمس علامات لمعرفة ما إذا كان جهازك مصابًا بفيروسات وبرامج ضارة أم لا، ثم يجب العمل على التخلص منها فورا .

العلامة الأولى: إعلانات منبثقة كثيرة تظهر بطريقة عشوائية أو تطبيقات جديدة تظهر على هاتفك لم تقوم بتثبيتها، بالطبع لا تحتوى أغلب الإعلانات المنبثقة التى تظهر على فيروسات ولكن يتم إستخدامها فقط كأدوات للتسويق الغير مشروع، ومع ذلك إذا ظهرت لك إعلانات كثيرة على غير المتوقع وعندما تقوم بغلقها تظهر بكثرة مرة أخرى وتسبب شلل لهاتفك فهذه الإعلانات المنبثقة ، دليل واضح على وجود فيروسات على هاتفك.

العلامة الثانية : إرتفاع درجة حرا ة الهاتف خاصة في الهيكل الفيزيائي للجهاز، هاتفك بالطبع ليس مصمم لمقاومة البرامج الضارة عند تثبيت أو تحميل التطبيقات التى تحتوي على برامج ضارة دون معرفتك بعد تثبيتها على الجهاز عن طريق الخطأ، هنا تجد أن الهاتف يعمل بجهد أكبر لمواصلة عملية التشغيل ، في هذه الحالة ترتفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير وملحوظ عند الإستخدام ولو لفترة قصيرة .

العلامة الثالثة: تجد هناك رسائل تصل إلى الجهات الخاصة بك عن طريق الماسنجر أو الواتس أنت لم تقوم بإرسالها، بمعنى أنه إذا تلقت جهات الاتصال الخاصة بك رسائل بريد إلكتروني على الميل أو رسائل إحتيالية غير مرغوب فيها تصل إلى أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابك الخاص سواء كان فيس بوك أو تويتر أو جوجل ، وبالأخص هذه التي تحتوي على روابط مشبوهة، فقد يكون الفيروس قد وصل إلى قائمة جهات الاتصال خاصتك وهى تكون من أنواع فيروسات الهاكر .

العلامة الرابعة : الجهاز بطئ تقوم الفيروسات بالتغلغل داخل المكونات المسؤلة عن سرعة الهاتف المحمول وهذه علامة تبين أنه يوجد نشاط مريب على هاتفك. قد يكون هناك بطئ فى الهاتف لأنه يحتاج إلى العمل بجهد أكبر وذلك حتى يستطيع دعم الفيروس الذي تم تنزيله وتثبيته على الجهاز .

العلامة الخامسة : إنتبه لتلك العلامة فقد تجد رسوم إحتيال ضمن حساباتك التى تقوم بالشراء من خلالها أون لاين، فيجب أن تتأكد من متابعة الرسوم على بطاقتك الائتمانية أو معاملاتك في كشوف حساباتك المصرفية التي لا تعرفها حتى لا يقوم الفيروس بسرقة معلوماتك والتحكم بها فإذا وجدت أى عملية لم تقوم بها فأعلم أنه فيروس خطير يجب التخلص منه وبسرعة .