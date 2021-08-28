علامات تؤكد أن حاسوبك مخترق

هناك الالاف من الهاكرز الذين يقومون باختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل استطعوا أيضا اختراق الالاف من أجهزة الحاسب الآلي ومن ثم الاطلاع على الملفات والصور الشخصية، ومن خلال السطور القادمة كيف تعرف ما إذا كان حاسوبك مخترق أم لا بسهولة ودون استخدام برامج، فهناك عدة طرق تمكنك من التأكد من ذلك بسهولة.

كيف تعرف أن حاسوبك مخترق

فقط قم باتباع تلك الطرق لتعرف إذا كان حاسوبك تم تهكيره من المخترقين أم لا:

لعل من من أقوى العلامات التي تدل على اختراق حاسوبك هو توقف برنامج الانتي فيروس عن العمل دون أن توقفه أنت، حيث لا يمكن أن يتوقف البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، بل يقوم الهاكرز بإيقافه ليطلعوا على الملفات بسهولة.

تلقي تحذيرات وهمية من مضاد الفيروسات، وهذا يؤكد أيضا أن جهازك مخترق.

في حالة لم تقم بتغيير كلمة السر الخاصة بالجهاز، وفجأة تجدها قد توقفت عن العمل.

علامات تهكير الحاسب الالي