العديد من المستخدمين يبلغون عن إصابة نسخة سطح المكتب من تطبيق الرسائل الفورية واتساب WhatsApp، فقد اشاروا المستخدمين على فشل متكرر عند بداية التطبيق، وذلك في النسخة التجريبية الأخيرة لسطح المكتب، كما أشار الموقع على أنه من المتوقع التغلب على هذه المشكلة من خلال طرح نسخة جديدة من تطبيق واتساب سطح المكتب، لهذا الأمر سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر حول عطل يصيب نسخة واتساب على أجهزة سطح المكتب من خلال هذا المقال تابعونا.

توقف رسائل الواتساب أبرز الأعطال

تطبيق واتساب هو من أحد تطبيقات المراسلة التي تستخدم في الهواتف الأندرويد، و الآيفون، كما أن مع وجود توقف في رسائل الواتساب WhatsApp يكون الأمر مزعجًا لدى جميع المستخدمين سواء أن كان لا يتصل، أو لا يتلقى رسائل، أو يرسل بيانات في الخلفية، وكذلك ربما يغلق التطبيق بشكل متكرر، فيوجد هناك بعض الحلول من أجل التخلص من هذه المشكلة، ونظرا لأهمية التطبيق في التواصل الاجتماعي حيث يعتمد عليه الكثير من المواطنين على مستوى العالم أكثر من أي تطبيق غيره.

خطوات إصلاح عطل توقف الرسائل في تطبيق الواتساب WhatsApp

إعادة تشغيل الهاتف

● يوصي بإعادة تشغيل الهاتف عندما يكون تطبيق واتساب لا يعمل على أجهزة الأندرويد، كما من المفترض أن يتسبب في وجود مشكلة ما في النظام، حيث يتم إعادة تشغيل الجهاز، مع الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثواني تقريبًا، حتى تتغلب على مشكلة العطل في نسخة واتساب على أجهزة سطح المكتب.

التحقق من الشبكة

● لا يزال يوجد لدينا الكثير من الإصلاحات أحدها التحقق من اتصال الشبكة، وذلك نظرًا لأنك تعلم بالفعل أن تطبيق واتساب WhatsApp يعتمد على الإنترنت من أجل القيام بعمله، لذا ينصح التأكد والتحقق من الشبكة فتعتبر من أهم الخطوات لإصلاح العطل.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت على تطبيق WhatsApp

● يقوم تطبيق الواتساب بتخزين بعض البيانات مؤقتاً، وذلك لجعله يعمل بكفاءة أقل، كما أن هذه البيانات تعرف بذاكرة التخزين المؤقت، فمن الممكن أن تكون تالفة، أو غير ضرورية في مرحلة ما، أو ربما هناك بيانات مخزنة غير مفيدة وربنا تعمل على ضرر الجهاز، مما يتسبب في توقف تطبيق واتساب على نظام الأندرويد.