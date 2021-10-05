عطل هو الأكبر يفاجئ مستخدمي فيسبوك

بواسطة عبد الصمد الأمراني

تعرضت خدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام وماسنجر، التابعة لشركة فيسبوك، عطلاً عالمياً واسعاً هو الأكبر, والذي لا يزال مستمراً منذ نحو أربع ساعات، فيما أشارت تقارير إلى تأثر بعض خدمات جوجل وأمازون وشركات اتصالات أميركية.

عطل هو الأكبر يفاجئ مستخدمي فيسبوك 1 5/10/2021 - 7:50 م

وقد تفاجأ المستخدمون من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى خدمات فيسبوك وتصفح محتواها أو إضافة منشورات جديدة إليها، أو تشغيل خدمات المراسلة التابعة للشبكة عبر تطبيقي واتساب وماسنجر

لتخرج بعد ذلك شركة فيسبوك بتغريدة على التويتر تخبر فيها مستخدميها بوجود عطل على شبكتها وسيتم إصلاحه في أقرب وقت.

و جاءت التغريدة كالآتي:

” We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!”.

ويرجح أن الشركة قد تكبدت خسائر كبيرة سنتطرق الى تفاصيلها في المقال المقبل.



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عبد الصمد الأمراني

كاتب محتوي عربي مغربي عاشق للتدوين و تطوير المعارف بلغ ربيعه 21 اوخر سنة 2020 و هدفه ايصال افكاره لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.
طالب في الفصل الثالث في سلك الإجازة تخصص إقصاد و تدبير

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