كشف السبب الحقيقي وراء تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام| وتصريح البنتاجون

مازالت تداعيات أزمة توقف خدمات شركة فيسبوك المختلفة، تتوالى، لاسيما بعد تسببها في حدوث خسائر بمليارات الدولارات للشركة الأمريكية، والتي نشرت بيانات هامًا بتفاصيل ما حدث، والسبب الحقيقي وراء تعطل الخدمات لأول مرة منذ انطلاقها قبل عدة سنوات، لتلك المدة الطويلة التي تخطت الـ 7 ساعات متواصلة، كما قدمت اعتذارًا لأكثر من 3 مليار مستخدم، عما تسببت فيه من عدم استطاعتهم التواصل الاجتماعي.

السبب وراء تعطل فيسبوك

وأرجعت شركة فيس بوك، السبب وراء العطل التقني الذي دام لساعات لمنصاتها المختلفة، إلى تغيير خاطئ في التكوين لأجهزة التوجيه الخاصة به، وتحديدًا في الأجهزة التي تُنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات، ما ترتب عليه قطع الاتصالات بشكل مفاجئ، من ثم التأثير المتتالي على طريقة اتصال مراكز البيانات، فتوقت الخدمة تمامًا، وتسببت تلك المشكلة في حدوث مشكلة أخرى في العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي يتم استخدامها بشكل يومي، ما قد يترتب عليها استمرار البحث عن حل نهائي وجذري لمنع تكرارها.

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وتصريح هام للبنتاجون

كانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، قد علقت على أزمة شركة فيسبوك الأكثر تعقيدًا الأخيرة، عبر بيان أمس قبيل الوصول لحل المشكلة، أوضحت فيه أنها تبحث بكل جدية تفاصيل ما حدث لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا، لافتة إلى أنها لا تستبعد وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف والهجوم عليها، في الوقت الذي أشارت تقارير عالمية إلى أن تلك الأزمة قد تستمر لعدة أيام، وقد يتم حلها سريعًا، إلا أنها سببت خسائر مالية هي الأكبر في تاريخ الشركة المالية، حيث انخفض سهم شركة فيسبوك 5.8%، بجانب خسائر مالية تصل إلى 20 مليار دولار، وانخفاض في القيمة السوقية للشركة يصل إلى 967 مليار دولار.