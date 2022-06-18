عصر القوة..أفضل 5 هواتف للألعاب في 2022

إذا كنت من عشاق الألعاب فأنت شخص مميز بالتأكيد، كونك تبحث عن هاتف بمواصفات خاصة، لأن التطور في عالم ألعاب الموبايل وحجم الجرافيك والتصميم المتطور للألعاب، يتطلب هاتفا يمتلك قوة كبيرة حتى يرضي طموح المستخدم، تماما كما يبحث الفارس عن أفضل وأسرع حصان حتى يربح السباق. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم أفضل 5 هواتف للألعاب في 2022.

كيف تختار هاتف قوي في الألعاب؟

دعونا في البداية نقدم لكم بعض المواصفات التي يجب أن تبحث عنها إذا كنت تريد شراء هاتف قوي في الألعاب أهمها:

معالج قوي وبطاقة رسوميات قوية.

يجب أن تكون سرعة تحديث الشاشة فائقة أو على الأقل جيدة جدا.

الاهتمام بحجم ذاكرة التخزين العشوائي (RAM) وكذلك مساحة التخزين.

عليك أن تختار هاتف يمتلك شاشة رائعة مشبعة بالألوان.

قضاء وقت ممتع في لعبة معينة؛ يتطلب وجود بطارية جيدة تكمل معك الطريق، لذا يجب اختيار بطارية بسعة كبيرة أيضا.

أفضل 5 هواتف في الألعاب 2022

قمنا باختيار هذه الهواتف بعد تدقيق وفحص كبيرين، وتم الوضع في الحسبان الحالة الاقتصادية لكل مستخدم؛ لذلك ستجدون أن الاختيارات ذهبت إلى الفئة السعرية المتوسطة والاقتصادية بحسب ما يطلق عليها محبي الهواتف.

هاتف ريلمي Realme C25s أفضل هاتف للألعاب

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تك Helio G85 ثماني النواة بتقنية 12nm.

ويتميز هاتف ريلمي C25s بوجود معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

ومن حيث نظام التشغيل فهو يعمل بنظام android 11 مع واجهة رائعة من شركة ريلمي.

بطارية الهاتف بحجم 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

الهاتف جاء بنسختين، واحدة 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة تخزين داخلية، والثانية 4 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة تخزين.

مواصفات أفضل هاتف للألعاب شاومي Xiaomi Redmi Note 10s

معالج قوي للغاية من شركة ميديا تك وهو Helio G95.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بحجم 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بطاقة 33 وات.

جاء الهاتف بنسختين أيضا، واحدة 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة داخلية، والثانية 6 جيجا رام بنفس مساحة التخزين.

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 4G أفضل هاتف للألعاب

معالج ليس الأقوى ولكنه مناسب للفئة السعرية وسوف يعمل معك بشكل جيد، وهو معالج Snapdragon 720G.

يأتي الهاتف ببطارية بحجم 4310 مللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 50 وات.

ومن ناحية الرام والتخزين، جاء الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

مواصفات هاتف Vivo iQOO 9 Pro للألعاب

يأتي الهاتف بمعالج قوي وهو كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1.

الهاتف يتميز بأحدث نظام تشغيل من أندرويد وهو android 12 Origin os Ocean.

بطارية الهاتف بحجم 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

يأتي الهاتف بنسخة 8 جيجا رام و 256 جيجا ذاكرة تخزين، ونسخة 12 جيجا رام و 512 جيجا مساحة تخزين.

هاتف سامسوج Samsung Galaxy A52s 5G

يأتي هذا الهاتف من شركة سامسونج بمعالج رائع وهو Snapdragon 778G 5G من شركة كوالكوم.

بطارية الهاتف بسعة 4520 مللي أمبير، مع ميزة الشحن السريع بقوة 33 وات.

يأتي الهاتف بنسخة 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة تخزين داخلية، ونسخة أعلى بقليل من حيث المساحة الداخلية وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

ملحوظة: لم نتطرق في التقرير عن باقي مواصفات الهواتف من حيث الشاشات ومختلف المميزات، ولكن ركزنا فقط على المواصفات التي تحدد قوة الهاتف ومناسبته للألعاب.

وكذلك لم نذكر أسعار الهواتف؛ بسبب صعوبة تحديد رقم محدد وسط تغيرات كبيرة تحدث في سوق الهواتف حاليا.