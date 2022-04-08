عروض مكتبة جرير لشهر رمضان في السعودية بالتقسيط حتى 12 شهر

أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بها لشهر رمضان الكريم على الكثير من المنتجات الإلكترونية مثل الحواسيب الشخصية واللابتوبات والتلفزيونات والايباد بالإضافة للهواتف الذكية، وتصل الخصومات إلى 50% على بعض المنتجات، كما يوجد أنظمة تقسيط متنوعة تصل إلى 12 شهر وهذا سيكون جيد خصوصًا في تلك الفترة مع ارتفاع أسعار أغلب الأجهزة.

تضمنت الخصومات الكثير من الهواتف الذكية من شركات عديدة أهمها سامسونج وابل بالإضافة لشاومي وهواوي، والهواتف التالية هي أفضل الخيارات للشراء في فئتها السعرية بعد الخصم.

عروض مكتبة جرير على جوالات سامسونج

جوال Samsung Galaxy A52 نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.129 ريال سعودي بدلًا من 1,249 ريال سعودي.

جوال Samsung Galaxy A52s نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.429 ريال سعودي بدلًا من 1,659 ريال سعودي.

جوال Samsung Galaxy A72 نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.499 ريال سعودي بدلًا من 1,699 ريال سعودي.

جوال Samsung Galaxy Z Flip 3 5G نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 3.299 ريال سعودي بدلًا من 3,999 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على جوالات هواوي

جوال Huawei Y9a نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 999 ريال سعودي بدلًا من 1,099 ريال سعودي.

جوال Huawei nova 9 SE نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.199 ريال سعودي بدلًا من 1,899 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على جوالات شاومي

جوال Xiaomi Redmi Note 11 نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

جوال Xiaomi 11 Lite 5G NE نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,399 ريال سعودي بدلًا من 1,499 ريال سعودي.

جوال Xiaomi 11T نسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 1.849 ريال سعودي بدلًا من 1,999 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على جوالات ابل