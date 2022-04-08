عروض مكتبة جرير لشهر رمضان في السعودية بالتقسيط حتى 12 شهر

حسام مصطفى

أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بها لشهر رمضان الكريم على الكثير من المنتجات الإلكترونية مثل الحواسيب الشخصية واللابتوبات والتلفزيونات والايباد بالإضافة للهواتف الذكية، وتصل الخصومات إلى 50% على بعض المنتجات، كما يوجد أنظمة تقسيط متنوعة تصل إلى 12 شهر وهذا سيكون جيد خصوصًا في تلك الفترة مع ارتفاع أسعار أغلب الأجهزة.

عروض مكتبة جرير

تضمنت الخصومات الكثير من الهواتف الذكية من شركات عديدة أهمها سامسونج وابل بالإضافة لشاومي وهواوي، والهواتف التالية هي أفضل الخيارات للشراء في فئتها السعرية بعد الخصم.

المحتويات
عروض مكتبة جرير على جوالات سامسونج
عروض مكتبة جرير على جوالات هواوي
عروض مكتبة جرير على جوالات شاومي
عروض مكتبة جرير على جوالات ابل

عروض مكتبة جرير على جوالات سامسونج

  • جوال Samsung Galaxy A52 نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.129 ريال سعودي بدلًا من 1,249 ريال سعودي.
  • جوال Samsung Galaxy A52s نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.429 ريال سعودي بدلًا من 1,659 ريال سعودي.
  • جوال Samsung Galaxy A72 نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.499 ريال سعودي بدلًا من 1,699 ريال سعودي.
  • جوال Samsung Galaxy Z Flip 3 5G نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 3.299 ريال سعودي بدلًا من 3,999 ريال سعودي.
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عروض مكتبة جرير بالسعودية على جميع السلع رمضان 1443 هـ

عروض مكتبة جرير على جوالات هواوي

  • جوال Huawei Y9a نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 999 ريال سعودي بدلًا من 1,099 ريال سعودي.
  • جوال Huawei nova 9 SE نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1.199 ريال سعودي بدلًا من 1,899 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على جوالات شاومي

  • جوال Xiaomi Redmi Note 11 نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.
  • جوال Xiaomi 11 Lite 5G NE نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,399 ريال سعودي بدلًا من 1,499 ريال سعودي.
  • جوال Xiaomi 11T نسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 1.849 ريال سعودي بدلًا من 1,999 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على جوالات ابل

  • جوال iPhone 13 mini نسخة 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 3.579 ريال سعودي بدلًا من 3,799 ريال سعودي.
  • جوال iPhone 13 mini نسخة 512 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 4.579 ريال سعودي بدلًا من 4,799 ريال سعودي.
  • جوال iPhone 13 نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 3.499 ريال سعودي بدلًا من 3,799 ريال سعودي.
  • جوال iPhone 13 نسخة 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 3.999 ريال سعودي بدلًا من 4,299 ريال سعودي.
  • جوال iPhone 13 نسخة 512 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 5.079 ريال سعودي بدلًا من 5,299 ريال سعودي.
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حسام مصطفى

مُدون، وطالب مصري أسواني، أحب الكتابة المقالية والبحثية، أهتم بالمجال الأدبي والسينمائي والتكنولوجي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".



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