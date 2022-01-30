عروض سوا للمكالمات الدولية stc السعودية 2022

تقدم شركة الاتصالات السعودية عروض سوا للمكالمات الدولية، وهي تقدّم عروض مميزة وأسعار منخفضة لكل العملاء، وهي تعمل على تسهيل التواصل سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وقد أطلقت شركة سوا إمكانية إجراء اتصال خارج المملكة بسعر منخفض لكل من لهم أهل وأصدقاء خارج أراضيها، وسنتحدث اليوم في مقالنا هذا عن عروض المكالمات الدولية التي تقدمها الشركة من خلال موقع نجوم مصرية، تابعوا معنا.

عروض سوا للمكالمات الدولية

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة سوا للاتصالات تقدم عروض سوا للمكالمات الدولية لكل العملاء السعوديين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، إذ يتم تقديم دقائق مكالمات مجانية، بالإضافة إلى تخفيضات على سعر المكالمات، ويمكن لكل الراغبين في الحصول على 200 دقيقة مكالمات مجانية وانترنت 10 جيجا أن يقوموا بما يلي:

الاتصال برقم خدمة عملاء سوا 900.

إرسال رسالة نصية تتضمن 7090 إلى الرقم 900.

وفي حال كان المستخدم عميلا لشركة اتصال أخرى، يمكنه أن يقوم بالاشتراك من خلال الاتصال على 0114555555.

كيفية تفعيل المكالمات الدولية

يمكن لعملاء stc أن يقوموا بتفعيل المكالمات الدولية من خلال إرسال مجموعة من الرموز التي حدّدتها الشركة بغيّة تسهيل الأمور على كل المتعاملين، وهي كما يلي:

من أجل تفعيل خدمة إضافة الصفر الدولي، يجب أن يقوم العميل بإرسال رمز التفعيل 1800 إلى الرقم 900، ولكي يقوم بإلغائه يجب أن يرسل 1801 إلى الرقم 900. لتفعيل خدمة التجوال الدولي يجب أن يرسل العميل الرمز 1400 إلى الرقم 900، ويقوم بالإلغاء من خلال إرسال 1401 إلى الرقم 900.

بهذا نختم المقال الموجز الذي تحدثنا فيه عن عروض سوا للمكالمات الدولية، وهي من بين العروض المميزة التي تقدمها الشركة.