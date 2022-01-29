عروض زين مسبقة الدفع للأنترنت في السعودية 2022

يستعلم الكثير من المواطنين السعوديين من عملاء شركة زين للاتصالات السعودية عن عروض زين مسبقة الدفع، وتعتبر هذه الشركة من أقدم وأشهر الشركات، مقرّها الرئيسي في الكويت لكن لها فروع في المملكة العربية السعودية والسودان والعراق، ولها شهرة واسعة بسبب جودة خدماتها وتقنياتها المتطورة التي تقدمها في كل من مجال الاتصالات والانترنت، بإضافة إلى الأسعار المميزة التي تقدّمها لعملائها.

عروض زين مسبقة الدفع

يستفسر الآلاف من المواطنين السعوديين من عملاء زين عن عروض زين مسبقة الدفع، والتي تتمتع بمجموعة من المزايا التي سنذكرها لكم فيما يلي:

اتصالات غير محدودة لمختلف الشبكات.

بيانات غير محدودة للشبكات الاجتماعية.

اشتراك مجاني في OSN لمدة شهرين.

منح رصيد 20 ريال سعودي لكل العملاء، لاستخدامه في التطبيقات التي تدعمها شركة زين.

تمنح كود إلغاء التجديد التلقائي لباقة زين، من خلال رسالة نصية إلى 959 مع كود التفعيل CA199.

كذلك كود التعطيل، بإرسال رسالة نصية للرقم 959 مع كود التفعيل لباقة CS199.

خطوات تفعيل باقة زين

الولوج إلى موقع طلب باقة زين شباب 199 مسبقة الدفع. إدراج اسم العميل الأول والثاني، ثم كتابة البريد الإلكتروني. إدراج رقم زين للدفع المسبق من أجل الاشتراك في الباقة. يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على موقع التسليم من أجل اختيار الحزمة. ستظهر مجموعة من الشروط والأحكام، يجب أن يقوم بمطالعتها ثم يوافق عليها. يتم دفع مستحق الطرد بعد استلامه، ولكي يقوم العميل بتفعيل بطاقة زين شباب 199 مسبقة الدفع، يجب أن يرسل رسالة قصيرة إلى الرقم 959 مصحوبة برمز التفعيل. بالنسبة لسعر الباقة، يبلغ حوالي 228085 ريال سعودي، وهذا المبلغ باحتساب الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض زين مسبقة الدفع، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.