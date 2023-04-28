عروض باقات سوا STC مكالمات ونت الجديدة اليومية والشهرية 2023

تهدف شركة الاتصالات السعودية stc الى تقديم خدمات عالية الجودة لمستخدميها، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، كما تقدم العديد من العروض والباقات جديدة لمستخدميها، اليكم عروض واكواد سوا نت ومكالمات.

عروض سوا نت بلا حدود مع باقات مفاتيح بيانات

باقات سوا نت 10 جيجا / 3شهور، مقابل 180 ريال ، للتفعيل ارسل 2157 لرقم 900.

باقات سوا نت 100 جيجا / 3 شهور، بسعر 350 ريال ، التفعيل عبر إرسال 2159 لرقم 900.

باقات سوا نت 300 جيجا / 3 شهور، بسعر 470 ريال ، التفعيل عبر إرسال 2160 لرقم 900.

باقات سوا انترنت 10 جيجا / شهرين، مقابل 155 ريال ، للتفعيل ارسل 2156 إلى رقم 900.

باقات سوا نت 50 جيجا / شهرين، مقابل 230 ريال ، للتفعيل ارسل 2158 لرقم 900.

باقة سوا بيانات 1 جيجا / شهر، مقابل 30 ريال ، للاشتراك ارسل 2152 إلى 900.

باقة سوا بيانات 2 جيجا / شهر، مقابل 50 ريال ، للاشتراك أرسل 2153 إلى 900.

باقة سوا أنترنت 5 جيجا / شهر، مقابل 80 ريال ، للاشتراك ارسل 2154 إلى رقم 900.

باقة سوا أنترنت 10 جيجا / شهر، مقابل 110 ريال فقط ، للاشتراك أرسل 2155 إلى رقم 900.

باقة نت مفتوح 24 ساعة سوا: بسعر 20 ريال ، اشترك عبر أرسال رسالة بها 2120 إلى رقم 900.

باقة سوا بيانات 1 جيجا / أسبوع: بـ 15 ريال فقط ، للاشتراك ارسل 2151 إلى 900.

استمتع بانترنت مفتوح لمدة أسبوع مقابل 100 ريال ، للاشتراك أرسل 2162 لرقم 900.

نت بلا حدود لمدة شهر، باقة نت سوا 350 ريال ، ارسل 2161 إلى رقم 900 من أجل الاشتراك.

عروض سوا مكالمات دولية ومحلية لكل الشبكات

عروض سوا فليكس 240 دولية: 600 دقيقة للمكالمات الدولية و المحلية + نت لامحدود على تطبيقات التواصل + 80 جيجا على التطبيقات والمواقع الأخرى مقابل 276 ريال سعودي ، للاشتراك ارسل 7241 إلى رقم 900.

عروض سوا فليكس 100 دولية: 300 دقيقة مكالمات دولية و محلية لكل الشبكات + 10 جيجا نت على جميع المواقع + 20 جيجا للسوشيال مقابل 115 ريال مع الضريبة ، للاشتراك ارسل رسالة بها 7095 إلى 900.

عروض سوا فليكس 65 دولية: 120 دقيقة للمكالمات الدولية خارج السعودية ويمكن استخدامها للشبكات المحلية + 4 جيجا نت لكل الموقع + 4 جيجا لتطبيقات التواصل بسعر 74.75 ريال شامل الضريبة، للتفعيل ارسل 7066 إلى 900.

عروض سوا فليكس بيسك: 60 دقيقة صالحة للاستخدام دولي و محلي لجميع الشبكات + 1 جيجابايت أنترنت لكل المواقع + 1 جيجابايت سوشال مقابل 34.50 ريال مع الضريبة ، للاشتراك ارسل 8116 إلى 900.

عروض باقات سوا مسبقة الدفع مكالمات و انترنت

باقة سوا بيسك 30: احصل على 100 دقيقة للمكالمات المحلية داخل وخارج الشبكة + 1 جيجابايت أنترنت + 1 جيجا سوشيال بسعر 34.5 ريال بالضريبة ، رمز تفعيل باقة سوا بيسك: أرسل 7030 إلى 900.

باقة سوا لايك بلس 75: احصل على 500 دقيقة مكالمات داخل وخارج الشبكة + 10 جيجابايت أنترنت لشبكات التواصل الاجتماعي + 10 جيجا للمواقع والتطبيقات الأخرى بسعر 86.25 ريال بالضريبة ، رمز تفعيل الباقة: أرسل 7175 الى 900.

باقة سوا شير بلس 115: استمتع بـ مكالمات لا محدودة داخل الشبكة و 500 دقيقة خارج الشبكة + 25 جيجابايت لمواقع التواصل الاجتماعي + 25 جيجا مع المواقع الأخرى ، سعرها مع الضريبة 132.25 ريال و رمز التفعيل: أرسال 7115 إلى 900.

باقة سوا بوست 170 بلس: استمتع بـ مكالمات لا محدودة داخل الشبكة و 800 دقيقة خارج الشبكة + أنترنت لا محدود على مواقع التواصل + 70 جيجا على المواقع الأخرى ، سعر باقة سوا بوست مع الضريبة 195.5 ريال ، رمز تفعيل الباقة: أرسال 7170 إلى 900.

باقة سوا ستار 240 بلس: استمتع بـ مكالمات داخل/خارج الشبكة لا محدودة + أنترنت لا محدود على تطبيقات التواصل + 120 جيجا على التطبيقات والمواقع الأخرى ، سعر الباقة مع الضريبة 276 ريال و رمز التفعيل: ارسل 7240 إلى 900.

باقة سوا هيرو الجديدة: ستحصل على مكالمات ورسائل محلية لا محدودة + أنترنت لامحدود على جميع المواقع والتطبيقات بسعر 414 ريال شامل الضريبة، رمز التفعيل ارسل 7360 إلى 900.

باقات سوا مكالمات فقط لجميع الشبكات

الصلاحية 4 أسابيع، باقة سوا مكالمات فقط لكل الشبكات المحلية السعر 20 ريال الدقائق 100 دقيقة، للاشتراك بها أرسل رسالة إلى رقم 900 بها كود 8112. الصلاحية 4 أسابيع ، باقة سوا مكالمات فقط لكل الشبكات المحلية السعر 35 ريال الدقائق 200 دقيقة، للاشتراك بها أرسل رسالة إلى رقم 900 بها كود 8113.

نظام المحاسبة بعد انتهاء الباقة

الدقيقة للشبكات المحلية سواء داخل أو خارج الشبكة سعرها 55 هللة، استهلاك الإنترنت: 2 ريال لكل 1 ميجابايت، الرسائل داخل الشبكة 25 هللة لكل رسالة والرسائل خارج الشبكة 35 هللة لكل رسالة، الصورة التالية توضح أسعار المحاسبة بعد انتهاء سعة الباقة الأساسية.

عروض سوا 15 ريال مكالمات

تعطي لك الباقة 400 دقيقة و400 رسالة و400 ميجابايت يوميًا سعر الباقة شامل ضريبة القيمة المضافة 17.25 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال سعودي. عروض سوا 15 ريال مكالمات: تكلفة باقة 15 اليومية 15 ريال سعودي صالحة لمدة يوم فقط الاشتراك في باقة سوا 15 اليومية قم بإرسال رسالة نصية مكتوب بداخلها 7015 وترسل إلى 900.

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