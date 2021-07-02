عروض باقات سوا للمكالمات | أحدث العروض وكيفية الاشتراك سوا المملكة العربية السعودية

وفرت شركة الاتصالات السعودية سوا عروض وباقات على المكالمات والإنترنت، حيث من خلال مجموعة كبيرة من الباقات يمكنك الاستفادة من أي باقة أو التنقل ما بينهم في حال كانت هناك حاجة الي ذلك، في هذه الصفحة وعبر قالب سريع وبسيط حاولت قدر الإمكان توفير تلك العروض والباقات على المكالمات والإنترنت بسلاسة.

يرجى ملاحظة أن الاسعار المعروضة في الجدول أدناه هي بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، حيث الباقة الأولى سواء بس 30 الدولية، وهي باقة الـ 30 ريال سعودي، لكن عند الشحن ومحاولة تجديد الباقة ستجد أن تكلفتها قد وصت الي 40 ريال وربع.

لذلك حاولت توفير تلك الباقات عبر هذا الجدول مع إضافة الاسعار الفعلية التي سيقوم بدفعها المستخدم لتفعيل باقتة, الي جانب أن لكل باقة إنترنت مخصص ستجد أما كل باقة أو عرص ما يوفره من إنترنت.

باقات سوا للمكالمات:

الباقة السعر شامل الضريبة الدقائق الإنترنت سوا 30 بلس الدولية 40.25 ريال سعودي 50 دقيقة

صالحة للاستخدام دوليًا لـ 8 دول ومحليًا لجميع الشبكات 1 جيجابيت سوا 30 بلس 40.25 ريال سعودي 100 دقيقة المكالمات داخل وخارج الشبكة 1 جيجابايت سوا لايك بلس 86.25 ريال سعودي المكالمات داخل وخارج الشبكة

500 دقيقة 2 جيجابايت سوا فليكس 103.5 ريال سعودي 200 دقيقة

صالحة للاستخدام دوليًا لـ 21 دولة ومحليًا لجميع الشبكات 10 جيجابايت سوا شير بلس 132.25 ريال سعودي لا محدود داخل الشبكة، المكالمات خارج الشبكة

500 دقيقة 20 جيجابايت سواء بوست بلس 195.5 ريال سعودي لا محدود 50 جيجا بايت سوا ستار بلس 276.0 ريال سعودي لا محدود 100 جيجابايت

الاشتراك في أي من الباقات التالية سيكون بإمكانك اختيار الكود المخصص لكل باقة وإرسال رمز الباقة الي رقم مخصص، حيث من خلال السطور التالية ستجد طريقة الاشتراك في جميع الباقات دون استثناء.

يرجى ملاحظة أن إدارة حسابك بشكل أكثر فاعلية وتحكم مرن من خلال تطبيق شركة سوا للهواتف المحمولة، حيث سيكون من السهل عليك إلغاء اي اشتراك أو الاشتراك في أي من الخدمات التي تقدمها الشركة لمستخدميها، سيتمتع الجوال الخاص بك بمزيد من الحرية.

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا بلس 30 الدولية:

أرسل 8116 إلى 900

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا 30 بلس:

أرسل 7135 إلى 900 أو من خلال التطبيق

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا لايك بلس:

للاشتراك أرسل 7175 إلى 900 أو من خلال التطبيق

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا فليكس:

أرسل 7090 إلى 900 أو من خلال التطبيق

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا شير بلس:

أرسل 7115 إلى 900 أو من خلال التطبيق

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا بوست بلس:

أرسل 7170 إلى 900 أو من خلال التطبيق

كود وطريقة الاشتراك في باقة سوا ستار بلس:

أرسل 7240 إلى 900 أو من خلال التطبيق

تثبيت تطبيق سوا على الجوال:

من الضروري الإشارة الي أن التطبيق الخاص بالشركة يوفر الكثير كن الخدمات للمستخدمين وسيكون كل شيء بين يديك على جوالك وبنقرة زر، حيث من خلال المتجر الخاص بالشركة يمكنك الاستمتاع بتجربة تسوق اون لاين فريدة من نوعها مع ضمان المنتجات بأنها أصلية وغير مقلدة.

يمكنك زيارة متجر جوجل بلاي وتثبيت تطبيق سوا المملكة العربية السعودية، أيضاً عبر متجر اب ستور سيكون بإمكان أجهزة الايفون تثبيت التطبيق أيضاً.