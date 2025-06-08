عروض العيد.. خصومات مغرية على 8 هواتف قوية: أبرزها Pixel 9 وOnePlus 13 وMotorola

قدمت مجموعة من شركات الهواتف الهواتف الذكية، عروضا خاصة خلال أسبوع العيد الجاري، أبرزها شركات Google وPoco، إلى جانب عروض مميزة على هواتف رائدة من OnePlus وMotorola.

هاتف Pixel 9 مع لابتوب مجاني

عرض لافت تقدمه جوجل على هاتف Google Pixel 9، حيث يحصل المشترون على جهاز لابتوب Acer Chromebook 314 مجانًا تقريبًا، عند اختيار نسخة الهاتف بسعة 256 جيجابايت مقابل 750 يورو.

أما نسخة 128 جيجابايت، فتباع بـ 650 يورو، مع إمكانية الحصول على الحاسوب مقابل 50 يورو إضافية فقط.

رغم تواضع مواصفات اللابتوب – بشاشة 14 بوصة بدقة FHD، ومعالج Intel Celeron وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، إلا أن العرض يظل مغريًا، نظرًا لكونه مجانيًا.

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خصم كبير على هاتف Pixel 9 Pro

يحظى هاتف Pixel 9 Pro بخصم كبير يصل إلى 350 يورو، حيث يبلغ سعر نسخة 128 جيجابايت / 16 جيجابايت رام حوالي 750 يورو، مع الإشارة إلى أن النسخ ذات السعة الأعلى غير متاحة حاليًا.

هاتف Pixel 9a.. صفقة متوسطة بسعر ذكي

يحافظ هاتف Pixel 9a على مكانته كخيار متوسط بامتياز، خاصة مع توافر نسخة 256 جيجابايت بفارق سعر لا يتجاوز 10 يورو فقط عن نسخة 128 جيجابايت، حيث يباع الأول بـ 500 يورو والثاني بـ 490 يورو.

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الهاتف مزود بمعالج Tensor G4، والذي يتفوق على نظيره G3 الموجود في هاتف Pixel 8a، المتوفر هو الآخر بسعر منخفض يبلغ 380 يورو بعد خصم 170 يورو.

OnePlus 13.. هاتف رائد بسعر مغرٍ

انخفض سعر هاتف OnePlus 13 ليبدأ من 912 يورو لنسخة 256 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة نسخة 512 جيجابايت 950 يورو فقط، ما يجعل الترقية مجدية جدًا، خصوصًا أن الهاتف مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Elite.

Poco F7 Ultra.. أداء قوي بسعر تحت 700 يورو

بمواصفات رائدة، يأتي هاتف Poco F7 Ultra بسعر 680 يورو لنسخة 256 جيجابايت، و730 يورو لنسخة 512 جيجابايت، كما ان الهاتف مزود بشاشة 1440p+، وتصميم من الألومنيوم المقاوم للماء والغبار IP68، وبطارية 5300 مللي أمبير.

Poco F7 Pro.. خيار اقتصادي بمواصفات منافسة

لمن يبحث عن مواصفات قوية وسعر أقل، يقدم Poco F7 Pro معالج Snapdragon 8 Elite الأقدم، وبطارية أكبر بحجم 6000 مللي أمبير، مع سعر يبدأ من 475 يورو.

Motorola Razr 60 Ultra القابل للطي يباع بخصم كبير

يحصل هاتف Motorola Razr 60 Ultra القابل للطي على خصم يصل إلى 150 يورو، ليصبح سعر نسخة 512 جيجابايت 1150 يورو.

الهاتف يأتي بتصميم متطور وشاشتين بتقنية LTPO وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

Poco X7 وX7 Pro.. فئة متوسطة بتقنيات متقدمة

تتوفر هواتف Poco X7 بأسعار تبدأ من 250 يورو، بينما تبلغ تكلفة X7 Pro نحو 300 يورو، الفارق بينهما يشمل المعالج (Dimensity 7300 Ultra مقابل 8400 Ultra) والبطارية والشحن، حيث يتميز X7 Pro ببطارية 6000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 90 واط.

أماكن توفر العروض

يشار إن جميع تلك العروض المذكورة متاحة عبر موقع Amazon ألمانيا، وقد تختلف حسب التوافر، كما قد يحصل الناشر على عمولة من بعض الروابط المؤهلة للشراء.