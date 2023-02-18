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عرض غير لا يفوتك.. أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا خصومات حتى 64%

منة الله أشرف

يُنظر إلى يوم 22 فبراير على أنه نقطة تحول وفصل جديد في تاريخ السعودية، حيث يُطلق عليه اسم يوم التأسيس؛ وذلك بسبب ذكرى تأسيس المملكة على يد محمد بن سعود الذي أقام الدولة السعودية ووحدها.

أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا

أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا

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ويتم الاحتفاء بهذا اليوم بالعطلات والاحتفالات وأيضًا العروض والصفقات من المتاجر، ومنها متجر إكسترا، وفي هذا الإطار، إليك أبرز عروض يوم التأسيس على إكسترا بخصومات هائلة يصل بعضها إلى 64% دفعة واحدة.

  • استفد بخصم 37.78% على لاب توب ايسر ايسبيرو 5، كور اي 7، 16 جيجا، 512 جيجا اس اس دي، 14 بوصة، فضي اللون، وذلك بسعر 2799 ريال.
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
لاب توب ايسر
  • يوفر أيضًا خصمًا بنسبة 11.23% على بلاي ستيشن 5، قارئ أقراص، بسعر 2529 ريال.

  • أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
    بلاي ستيشن 5
  • خصم إكس بوكس سلسة إس، 512 جيجابايت، دون قرص، بخصم 25.94% بسعر 999 ريال فقط.

  • أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
    إكس بوكس سلسة إس
  • يقدم المتجر خصمًا رهيبًا على مجموعة الأثاث الخارجي سواء الجلسات الخارجية أو الخيم أو الكاميرات الخارجية أو مستلزمات الرحلات أو الترامبولين أو الألعاب الخارجية والمسابح.

وتتراوح نسب الخصم والتخفيضات من 20% إلى 64%.

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أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
مجموعة الأثاث الخارجي
  • ولا يفوتك خصم 35.49 % على مكيف جداري من كلاس برو، 17800 وحدة، واي فاي، روتاري، بارد وذلك بسعر 1999 ريال.
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
مكيف جداري
  • أما عرض سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا، عبارة عن فرصة ذهبية، حيث يأتي بخصم 30.61%، وهو بسعة 128 جيجا، 5 جي، أخضر اللون، بحجم شاشة 6.8 بوصة، وسرعة المعالج 2.99 جيجا هرتز.

وسعر هذا الهاتف على متجر إكسترا 3399 ريال بدلًا من 4899 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا
  • لا يفوتك أيضًا خصم 41.18% على غسالة تعبئة أمامية من كاندي، غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو، انفرتر، اللون الرمادي، بسعر 1999 ريال.
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
غسالة تعبئة أمامية من كاندي
  • وفر 1200 ريال من سعر تلفزيون 50 بوصة من هومز، وذلك بخصم يصل إلى 54.57% بسعر 999 ريال.
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
ر تلفزيون 50 بوصة من هومز
  • من أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا هو خصم 49.33 % على ثلاجة باب جانب باب من ال جي، انفرتر، 17.9 قدم، باللون الرمادي، حيث تأتي بسعر 3799 ريال بدلًا من 7499 أي يمكنك توفير 3700 ريال.
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
ثلاجة باب جانب باب من ال جي
أفضل عروض يوم التأسيس على إكسترا
سماعة أبل بيتس فيت برو، إيربودز
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منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.

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