عرض جوجل الضخم للحصول على لعبة فورتنايت.. استراتيجية أم منافسة

في تحول مفاجئ بعالم الألعاب الإلكترونية، أعلنت جوجل عن عرضها الكبير لشراء حقوق لعبة فورتنايت الشهيرة من شركة Epic Games مقابل 147 مليون دولار أمريكي.

هذا العرض يأتي في سياق محاولة جوجل لإيقاف ممارسات تجاوز متجر أندرويد الرسمي من قبل التطبيقات الشهيرة، وكذلك لضمان الرسوم المربحة من عمليات الشراء داخل التطبيق.

تتضمن الصفقة التي عرضتها جوجل توزيع الأموال على مدار ثلاث سنوات كتمويل إضافي لناشر الألعاب، وفقًا لتصريحات بورنيما كوتشيكار، نائبة رئيس الشركة لتطبيقات وألعاب Google Play.

على الرغم من ذلك، رفضت Epic Games العرض.

الخطوة التي أقدمت عليها Epic Games في عام 2018، بإطلاق لعبة فورتنايت مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني دون المرور بمتجر Google Play، كانت بمثابة الصدمة لجوجل.

هذا التحرك مكّن Epic Games من بيع عملة فورتنايت الداخلية، V-Bucks، دون دفع العمولة لجوجل، لكن الشركة عادت وغيرت موقفها في عام 2020، مبررةً ذلك بالنوافذ الأمنية المزعجة وعوامل أخرى.

في الدعوى القضائية التي رفعتها Epic Games ضد جوجل بتهمة ممارسات الاحتكار، ذُكر أن قرار Epic Games الأولي بتجاوز Google Play أصاب الأخيرة بالذعر.

تشير الوثائق التي استشهدت بها Epic Games إلى أن جوجل كانت تخشى أن يؤدي تبني العديد من مطوري الألعاب الكبار لنفس الاستراتيجية إلى خسائر مالية كبيرة، مما دفعها إلى تقديم عروض مغرية لهذه الشركات لمنعها من تجاوز متجرها.

أظهرت المستندات المقدمة في المحكمة أن جوجل توقعت خسائر كبيرة في حال تجاوز مطوري الألعاب الكبار لمتجر Google Play، متوقعة خسارة تصل إلى مليارات الدولارات.

مقدار الخسارة

وتقدر الخسارة المباشرة بسبب غياب فورتنايت على Google Play بين 130 و250 مليون دولار، وقد تصل إلى 3.6 مليار دولار إذا تبعت الشركات الأخرى نفس النهج.