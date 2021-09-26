عرض اكسترا الأقوى على Galaxy S21 Ultra أحد أكثر الهواتف مبيعًا بالسعودية

طرحت اكسترا عرضًا جبارًا على هاتف Galaxy S21 Ultra، ويعد الهاتف القوي التابع لشركة سامسونج من أكثر الهواتف التي حققت نجاحًا باهرًا في الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، وظهر هذا النجاح من خلال تقارير صحف عالمية أكدت أن جالاكسي اس 21 الترا احتل الرقم الثاني في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في السعودية في الربع الثاني من عام 2021، وهو ما دفع اكسترا لتقديم عرض جبار على الهاتف وذلك من خلال إتاحة إمكانية تقسيط الجهاز بدون فوائد لمدة 12 شهر.

تقسيط Galaxy S21 Ultra من اكسترا دون فوائد

يتوفر قسط هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا بـ 375 ريال لمدة 12 شهرًا دون فوائد لعملاء البنوك التالية: بنك الرياض، وبنك ساب، وكذلك البنك السعودي للاستثمار، وأيضا بنك الجزيرة، وذلك بالإضافة إلى البنك السعودي الفرنسي.

وفي المقابل، يمكن الاستفادة من العرض من خلال مصرف الراجحي لكن لمدة 6 أشهر فقط دون فوائد.

عروض اكسترا على تقسيط هواتف سامسونج

يتم إتاحة عرض اكسترا للتقسيط على كل هواتف سامسونج التي تتجاوز قيمتها 3499 ريال، ومن أبرزهم ما يلي:

هاتف Galaxy S21 Ultra بمساحة 256 جيجا بـ 4499 ريال.

سامسونج جالاكسي زد فولد 3 بمساحة 256 جيجا بسعر 6799 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، هناك جالاكسي زد فليب 3 بمساحة 256 وسعره هو 3999 ريال.

أبرز مزايا وحش سامسونج هاتف جالاكسي إس 21 ألترا

يمتلك هذا الهاتف واحدة من أروع كاميرات الهواتف الذكية على الإطلاق وتأتي الكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل +10+10+12 ميجا بكسل.

وضعت سامسونج خبرتها الكبيرة في مجال البطاريات بهذه الهاتف، وأطلقته ببطارية خرافية بسعة 5000 مللي لكي تأتي مكملة لإظهار قوة الهاتف.

الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف تمتلك دقة فريدة ولا تتواجد بالكثير من هواتف المنافسين، ودقتها هي 40 ميجا بكسل.