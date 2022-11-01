كيفية حل مشكلة عدم ظهور صور واتساب على معرض الصور في الهاتف

يُعد تطبيق واتساب من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأفضلها لدي الكثير من المستدمين على هواتف الأندرويد أو الآيفون، ولكن قد يواجه البعض العديد من المشاكل بسبب التحديثات الجديدة أو أمر آخر، تسبب في تغيير الكثير من الإعدادات، من بينها عدم ظهور صور واتس آب على معرض الصور في الهاتف، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم بالتفاصيل.

حل مشكلة اختفاء الصور من اواتساب

قد تواجهك بعض المشاكل في تطبيق الواتساب ومن أهمهم مشكلة اختفاء الصور ولكن من خلال بعض الخطوات البسيطة سنتعرف على حل مشكلة عدم ظهور الصور في الاستوديو مع وجودها في الهاتف وهي كالتالي:

تشغيل خاصية رؤية الوسائط Media visibility

من أهم الأشياء التي تكون السبب في هذه المشكلة هو أن التحديث الذي قامت به إدارة الواتساب عمل على تعطيل Media visibility وبذلك تسبب في عدم ظهور الصور على معرض الصور في الهاتف، ولهذا عليك تنشيط هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

فتح التطبيق على جوالك.

الدخول على الإعدادات في الجزء الأعلى من التطبيق.

اضغط على إعدادات المحادثات.

قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على اختيار Media visibility وتفعيل الخاصية.

إعادة تشغيل Restart للجوال

أحد أهم الأمور التي يمكن أن تسبب تلك المشكلة هو أن جوالك يواجه مشكلة بسيطة ويمكن إصلاحها بسهولة بمجرد إعادة تشغيل الجوال، وهذا أمر محتمل وغالبًا ما يحدث، بمجرد إعادة تشغيل الهاتف تساعد على حل مشكلتك.

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