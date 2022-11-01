تقنية

كيفية حل مشكلة عدم ظهور صور واتساب على معرض الصور في الهاتف

معز الصفتي

يُعد تطبيق واتساب من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأفضلها لدي الكثير من المستدمين على هواتف الأندرويد أو الآيفون، ولكن قد يواجه البعض العديد من المشاكل بسبب التحديثات الجديدة أو أمر آخر، تسبب في تغيير الكثير من الإعدادات، من بينها عدم ظهور صور واتس آب على معرض الصور في الهاتف، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم بالتفاصيل.

حل مشكلة اختفاء الصور من اواتساب

قد تواجهك بعض المشاكل في تطبيق الواتساب ومن أهمهم مشكلة اختفاء الصور ولكن من خلال بعض الخطوات البسيطة سنتعرف على حل مشكلة عدم ظهور الصور في الاستوديو مع وجودها في الهاتف وهي كالتالي:

واتساب
كيفية حل مشكلة عدم ظهور صور واتساب على معرض الصور في الهاتف

تشغيل خاصية رؤية الوسائط Media visibility

من أهم الأشياء التي تكون السبب في هذه المشكلة هو أن التحديث الذي قامت به إدارة الواتساب عمل على تعطيل Media visibility وبذلك تسبب في عدم ظهور الصور على معرض الصور في الهاتف، ولهذا عليك تنشيط هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

  • فتح التطبيق على جوالك.
  • الدخول على الإعدادات في الجزء الأعلى من التطبيق.
  • اضغط على إعدادات المحادثات.
  • قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على اختيار Media visibility وتفعيل الخاصية.

إعادة تشغيل Restart للجوال

أحد أهم الأمور التي يمكن أن تسبب تلك المشكلة هو أن جوالك يواجه مشكلة بسيطة ويمكن إصلاحها بسهولة بمجرد إعادة تشغيل الجوال، وهذا أمر محتمل وغالبًا ما يحدث، بمجرد إعادة تشغيل الهاتف تساعد على حل مشكلتك.

إزالة ملف nomedia

  • كل ما عليك هو الانتقال إلى مجلد الواتس اب في مدير الملفات الخاص بهاتفك الخاص.
  • ابحث عن ملف nomedia.
  • ثم قم بحذف هذا الملف على الفور.
  • يبدأ واتساب في التعرف على كافة ملفات الميديا التي لم يتم قراءتها.
معز الصفتي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

قد يهمك:

المنافسة تحتدم.. Signal يسخر من واتساب WhatsApp في تغريدة له ويشكك في حفاظه على الخصوصية
أخيراً فعلها واتساب.. WhatsApp يتجهز لإطلاق ميزة خرافية جديدة انتظرها الملايين منذ سنوات
الآن وبخطوات بسيطة.. كيفية استخدام واتساب WhatsApp دون الحاجة لرقم هاتف محمول وبطاقة SIM
واتساب يطلق صلاحيات جديدة داخل ميزة المجتمعات
تابع نجوم مصرية على:
اترك تعليقاً