عبر الدعم الفني.. طريقة استرجاع حساب سناب شات 1444

يعد سناب شات واحد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ولا تقل شهرة سناب شات عن مواقع التواصل الاجتماعي الأخري من فيس بوك وانستقرام وتويتر، ويستخدم التطبيق ملايين الأشخاص من حول العالم، حيث يوفر التطبيق الكثير من الخدمات المميزة لمستخدميه، منها تعديل الصور والفيديوهات والكتابة عليها، وأوضح سناب شات بأنه في بعض الحالات يتم إغلاق عدد من حسابات سناب شات بسبب وجود عطل فني، ويمكن للمستخدم استرجاع الحساب بسهولة.

طريقة استرجاع حساب سناب شات 1444

أوضح سناب شات بأنه في حالة إغلاق حسابك الخاص، والذي يحدث في بعض الحالات نتيجة لوجود عطل فني، فأنه يمكن للمستخدم استرجاع الحساب مرة أخري من خلال الدعم الفني لسناب شات، ويتم ذلك في خلال 30 يوم كحد أقصي، وأكد سناب شات فأنه في حالة عدم استرجاع الحساب بعد مرور 30 يوم فأن استرجاعه من خلال الدعم الفني ليس بالطريقة الصحيحة، وجاءت خطوات استرجاع حساب سناب شات عبر الدعم الفني كالآتي:

الدخول إلى الدعم الفني لسناب شات. الضغط على الأمر “حساب والأمان” My accounts & security. حدد الخيار “لدي مشكلة في تسجيل الدخول” I have a log in issue option. يظهر لك خيار “بماذا يمكن أن نساعدك؟” What can we help you with؟. انقر على الأمر “لا أستطيع الدخول إلى حسابي” I can’t access my account. حدد الخيار “تظهر رسالة خطأ عندما أحاول الدخول لحسابي” I see an error message when I log in. انقر على الأمر “account questions” الموجود في أسفل الصفحة. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة، حدد الخيار إعادة تنشيط حساب click on reactivating a Snapchat account. النقر على الأمر locked في حالة كان الحساب مغلق. الانتظار حتي تصلك رسالة الدعم الفني لتظهر لك نتيجة عملية الاسترجاع.

خطوات استرجاع حساب سناب شات عبر الايميل

ويمكن لمستخدم سناب شات استرجاع حسابه الخاص في حالة نسينان كلمة المرور من خلال استخدام الايميل، وإعادة تعيين كلمة المرور، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية: