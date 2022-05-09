احذر.. 6 عادات خطيرة تُدمر الهاتف الذكي إحداها قد تؤدي إلى الوفاة

ننصح جميع المستخدمين بضرورة الابتعاد عن جميع العادات الخطيرة التي تُدمر الهاتف الذكي، حيث يرغب الجميع في إطالة عمر الهاتف والحصول على كفاءة عالية الأداء طوال فترة الاستخدام، لذا يجب الاهتمام بالهاتف وعدم استنزافه من خلال تثبيت البرامج الضارة والتطبيقات الخبيثة، كما يجب الاهتمام أيضاً بطريقة الشحن السليمة والصحيحة، مع ضرورة تنظيفه بالطريقة الصحيحة.

عادات خطيرة تُدمر الهاتف الذكي

أشار موقع “ZDNet” إلى بعض الأخطاء والعادات السلبية التي يتبعها بعض المستخدمين للهواتف الذكية بشكل يومي، حيث تؤدي إلى استنزاف تلك الهواتف الذكية وتؤثر على كفاءة الأداء بشكل كبير، كما أنها تعمل على تدميرها في وقت قليل، لذا تم التحذير من تلك الأمور التي تدمر الهاتف الذكي والتي منها:

استخدام الكحول في تنظيف الشاشة

قد يؤدي تسرب الكحول بين طبقات الشاشة إلى تدميرها بشكل تام، حيث قد يُسفر على ضرورة تركيب شاشة بديلة للجهاز، كما أنه قد يتسرب أيضاً إلى الأختام ويعمل على تلف المادة اللاصقة التي تعمل على تثبيت الشاشة في مكانها، مما قد يؤثر على مقاومة الهاتف للماء والغبار.

ومن أجل استخدام الطريقة الصحيحة حيث يجب استخدام رشه برفق على قطعة من القماش على أن تكون ناعمة، ثم استخدام قطعة قماش مبللة من أجل تنظيف الشاشة، تجنباً للتسريب والتي قد يؤدي إلى تدمير الهاتف.

الإعلانات الغير موثوقة

ننصح الجميع بضرورة عدم الدخول على الإعلانات غير الموثوق بها، قد يقوم المستخدمين بتحميل بعض الأشياء من موقع يحتوي على إعلانات غريبة غير موثوق في مصدرها، مما يؤدي إلى اختراق الهاتف وسرقة البيانات والمعلومات الشخصية عند الضغط على الإعلانات والتي قد تحتوي على روابط خبيثة تُدمر الهاتف.

وضع الهاتف في درجات حرارة مرتفعة

قد يتسبب وضع الهاتف في أماكن ذات درجة حرارة مرتفعة إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، حيث لا يجب ترك الهاتف في السيارة متعرضاً لأشعة الشمس بشكل مباشر، ولكن ننصح بضرورة تركه في مناطق باردة من أجل المحافظة عليه.

الشاحن غير الأصلي

عند قيام المستخدم بشحن الهاتف من خلال شاحن غير أصلي لا يناسب البطارية، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف كبير في البطارية، مما يعجل على تلفها، وقد يؤدي في النهاية إلى استنزاف البطارية بشكل سريع ويستوجب تغيرها، كما أن استخدام الشحن السريع قد يؤدي أيضاً إلى تدمير البطارية.

عدم القيام بتحديث الهاتف

يجب العلم أن الهواتف القديمة قد تكون غير آمنة بشكل كافي نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير، حيث يعمل الهاكرز على تطوير الفيروسات، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى الهاتف واختراقه والحصول على البيانات والمعلومات الشخصية، التي قد تؤدي إلى إفراغ الحسابات البنكية، لذا يجب تحديث الهاتف بشكل مستمر.

وضع الهاتف على الشاحن طوال الليل

من الأمور الخطيرة التي قد تضر بالهاتف والبطارية ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل، حيث أن ذلك يرفع درجة حرارة البطارية، الأمر الذي قد يضر بالشخص نفسه عندما تنفجر البطارية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة أو الوفاة.