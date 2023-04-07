عاجل| WhatsApp يفاجئ مستخدمي الآيفون بميزة مبهرة في التحديث الجديد “تتعلق بتحديثات الحالة”

يعمل WhatsApp على تطوير ميزة اختيارية تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على استوري “الفيسبوك” دون مغادرة تطبيق الواتساب، وسوف تكون متوفرة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

أرسل WhatsApp مؤخراً تحديثًا جديدًا، من خلال برنامج TestFlight التجريبي، ليصل رقم الإصدار إلى 23.7.0.75، بعد هذا التحديث، فما هو الجديد من واتساب هذه المرة؟.

تفاصيل الميزة الجديدة

طرح WhatsApp beta ميزة جديدة لنظام التشغيل iOS 23.7.0.75، وتعطي هذه الميزة للمستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم من واتساب إلى Facebook Story دون مغادرة الـ WhatsApp.

في السابق، كان يمكن للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة على قصص فايسبوك، ولكن كان يجب على المستخدمين المرور بأكثر من خطوة لمشاركة الحالة في كل مرة ينشرون فيها شيئًا جديدًا، لكن الآن وبفضل هذه الميزة الجديدة، سوف تكون العملية تلقائية وتتم بخطوة واحدة لا غير.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، ستعمل الميزة الجديدة على تحسين طريقة مشاركة تحديث الحالة من الواتساب إلى الفيسبوك بشكل مباشر، ومن المهم الإشارة إلى أن المستخدمين سيكونون دائمًا متحكمين في القدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم أم لا.

فستكون هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها يدويًا، في حالة ما إذا أراد المستخدمون مشاركة تحديثات حالة معينة على استوري الفيسبوك دون مغادرة WhatsApp، وكذلك إذا قرر المستخدمون أنهم لم يعودوا يرغبون في مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص الفايسبوك، فيمكنهم تعطيل الميزة في أي وقت.

القدرة على مشاركة تحديثات حالتك من الواتساب إلى استوري الفيسبوك ودون مغادرة الواتساب قيد التطوير حالياً، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

سنقوم بنشر مقال آخر على موقعنا “نجوم مصرية”، في حالة إصدار الميزة في تحديث مستقبلي، أو طرح أي ميزة جديدة للإختبار.