عاجل| Apple تواجه مشكلة في شاشات iPhone 15: هل تستجيب سامسونج لإنقاذ آبل؟

أفاد تقرير جديد بأنه يمكن لأبل أن تستدعي سامسونج لحل مشكلة كبيرة في شاشات iPhone 15، رغم أن إصدار iPhone 15 سيظل بعيدًا عدة أشهر، فإن مشاكل إنتاج أبل يبدو أنها لا تنتهي.

بعدما واجهت الشركة صعوبة في إنتاج عدد كافٍ من هواتف أيفون 14 لتلبية الطلب في ديسمبر الماضي، ظهرت مشكلة رئيسية جديدة لـ آيفون 15 بحسب التقارير، فقد أشارت التسريبات إلى أن لوحات العرض OLED للنموذج الأساسي من أيفون 15، التي تنتجها BOE، تعاني من مشكلات تسرب الضوء.

آبل تستنجد بشركة سامسونج لحل المشكلة

ظهرت هذه المشكلة بعد أن قررت أبل الانتقال إلى تصميم ثقب للكاميرا الأمامية والحساسات بدلاً من استخدام النوتش، ولحل هذه المشكلة، سوف تستدعي أبل شركة سامسونج تساعدها في حل المشكلة التي ظهرت بشاشاتها القادمة.

يأتي هذا التسريب الجديد من تقرير لـ”The Elec” الذي ذكر أن: “Samsung Display ستبدأ في تصنيع لوحات OLED لسلسلة iPhone 15 في مايو، بشهرٍ مبكرٍ عن المخطط الأولي لعملية التصنيع”، وأضاف التقرير أن سبب ذلك هو أن BOE، الشركة المصنعة للوحات العرض لنموذج iPhone 14، تواجه مشكلة تسرب الضوء.

تسرب الضوء في شاشات آبل

للتوضيح، فإن تسرب الضوء هو مشكلة جديدة تواجه لوحات عرض BOE بسبب التحول من “النوتش” إلى “الثقب” للكاميرا الأمامية، في تقنية العرض بالثقب، يتسرب الضوء من الثقب نظرًا لأن اللوحة المحيطة بالثقب لا تمتلك حماية كافية لمنع تسرب الضوء مثل التي موجودة في النوتش، ولا يوجد هذا المشكلة في شاشات الكريستال السائل التي استخدمت في شاشات iPhone 14.

جاء هذا التقرير مؤكداً على تسريبين سابقين، وهما:

الأول: هو أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيتميزان بـ “الجزيرة الديناميكية-Dynamic Island”، وأن iPhone 15 الأساسي سيتم تجهيزه أيضًا بميزة الجزيرة الديناميكية التي تم الاحتفاظ بها للنماذج الاحترافية في سلسلة iPhone 14.

ماهي تقنية “الجزيرة الديناميكية-Dynamic Island”

وتعد تقنية Dynamic Island من بين أبرز الميزات المتميزة في هواتف آيفون 14 Pro و14 Pro Max، وهي تعتبر الفارق الرئيسي بين هواتف ايفون 14 و14 Plus وهواتف آيفون 14 Pro و14 Pro Max، وذلك بفضل التصميم الجديد للواجهة الأمامية في الهاتفين.

تتيح ميزة “الجزيرة التفاعلية-Dynamic island” في آيفون 14 Pro و14 Pro Max الاستفادة من التفاعل المباشر مع الإشعارات والأحداث، فيمكن لأبل استخدام الثقب داخل الشاشة في:

عرض أدوات التحكم في تشغيل الوسائط الصوتية والبودكاست.

عرض حالة الشحن عند توصيل الشاحن.

اكتشاف سماعات الإير بودز.

عرض عدد دقائق المكالمات وغيرها.

كما يمكن للتطبيقات الخارجية استغلال المساحة أو الميزة لعرض معلومات مثل:

نتائج المباريات الرياضية.

حالة رحلات أوبر.

الثاني فأشار إلى أن هناك احتمالًا لزيادة في سعر iPhone 15، ركزت أبل على تقليص التكاليف عندما تعلق الأمر بالنماذج غير الاحترافية للحفاظ على أسعارها ثابتة، ولكن مع دخول شاشات سامسونج، قد تضيع هذه الجهود ويتم تعكير الأسعار للأجهزة القادمة من iPhone.

ومع ذلك، فإن هذه المعلومات مجرد تسريبات ولم يتم تأكيدها من مصادر رسمية، وسيتم الكشف عن المعلومات الرسمية حول iPhone 15 فقط عند إطلاقه في وقت لاحق هذا العام.