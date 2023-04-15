عاجل| Apple تطلق خدمة جديدة تمنع المستخدمين من الحصول على الإصدارات التجريبية لنظام iOS 17 مجاناً

ابتداءً من الإصدار التجريبي iOS 16.4، سوف يحتوي الآيفون على قائمة جديدة تسمى “تحديثات تجريبية”، سوف تكون موجودة في الإعدادات ويمكن الوصول إليها عن طريق (العام ثم تحديث البرنامج, General→Software Update)، ستسمح هذه القائمة للأعضاء المطورين في شركة آبل بتفعيل الإصدارات التجريبية مباشرةً على الآيفون، دون الحاجة إلى تثبيت ملف تعريف من موقع “Apple Developer”.

وستظهر القائمة فقط إذا كان المستخدم قد سجل الدخول إلى الأيفون بنفس الـ”Apple ID” الذي استخدمه للتسجيل في برنامج المطورين في شركة آبل، والذي يتم التسجيل به بمقابل 99 دولار سنوياً، وتقول أبل أن هذه القائمة ستكون هي الطريقة الوحيدة لتفعيل وتجربة الإصدارات التجريبية للمطورين، حيث سيتوقف طرح ملفات التعريفات للنسخ التجريبية على الموقع الخاص بالشركة.

سيمنع هذا التغيير المستخدمين الذين ليسوا مسجلين في برنامج المطورين في آبل، من تثبيت إصدارات تجريبية لنظام iOS 17 مجانًا، كان بإمكان أي شخص تثبيت الإصدارات التجريبية الخاصة بالمطورين لنظام iOS مجانًا، عن طريق تنزيل ملفات التعريف من أي موقع يقوم بطرح هذه الملفات مثل موقع “BetaProfiles.dev”.

سيضطر مستخدمو الآيفون الذين لا يرغبون في دفع 99 دولارًا في السنة للانضمام إلى برنامج المطورين في آبل إلى الانتظار حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 17، الذي من المتوقع أن يصدر في يوليو.