رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً

بواسطة إسلام عوض

بدايةً من 27 سبتمبر الجاري 2021، سوف توقف جوجل وبشكل رسمي العديد من تطبيقاتها وخدماتها على ملايين المستخدمين حول العالم، ومن أشهر التطبيقات التي سوف يتم إيقافها على بعض الهواتف، تطبيق يوتيوب “YouTube” وتطبيق الرسائل الإلكترونية جميل “Gmail”، وكذلك التطبيق الخاص بالتخزين السحابي “Drive”.

رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً

جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive غداً

رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً 1 26/9/2021 - 2:18 م

وسوف يتم إيقاف التطبيقات الثلاثة على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3.7 أو ما هو أقل من ذلك، ولن يتمكن أصحاب الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من الدخول إلى حساباتهم على Gmail وYouTube وDrive، وعند الدخول بدايةً من الغد 27 سبتمبر ستكون الرسالة التي تظهر للمستخدم “كلمة مرور خاطئة” أو “خطأ في إسم المستخدم”.

رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً 2 26/9/2021 - 2:18 م

وسوف يشمل قرار جوجل الأجهزة التي تعمل بالأنظمة الآتية:

  • Android 2.3.7.
  • Android 1.0, 1.1.
  • 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair.
  • 2.2 Froyo.
  • 2.3 Gingerbread.
  • وكذلك الهواتف التي لم تتلقى تحديثات منذ سبتمبر 2011.

وأشارت شركة Google إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المبذولة للحفاظ على أمان المستخدم، ومع اقتراب العمل بنظام أندرويد 12 سوف تقوم شركة جوجل بسحب خدماتها بشكل تدريجي على الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة.

اقرأ أيضاً:

قائمة الهواتف التي ستوقف جوجل خدماتها عليها

ولذلك يجب على المستخدم تحديث نظام التشغيل فوراً عبر الدخول على الإعدادات ثم حول الهاتف لمعرفة نظام التشغيل وتحديثه، وجاءت قائمة الهواتف التي ستتوقف عليها خدمات غوغل كالآتي:

Sony Xperia Advance Lenovo K800
Sony Xperia Go Motorola XT532
Motorola Fire Samsung Galaxy S2
HTC Velocity HTC Evo 4G
Sony Xperia S LG Prada 3.0
Sony Xperia P LG Spectrum
Vodafone Smart II —–

رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك تعليقاً