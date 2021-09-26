رسمياً.. جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين غداً وعليك اتخاذ هذا الإجراء فوراً

بدايةً من 27 سبتمبر الجاري 2021، سوف توقف جوجل وبشكل رسمي العديد من تطبيقاتها وخدماتها على ملايين المستخدمين حول العالم، ومن أشهر التطبيقات التي سوف يتم إيقافها على بعض الهواتف، تطبيق يوتيوب “YouTube” وتطبيق الرسائل الإلكترونية جميل “Gmail”، وكذلك التطبيق الخاص بالتخزين السحابي “Drive”.

جوجل توقف Gmail وYouTube وDrive غداً

وسوف يتم إيقاف التطبيقات الثلاثة على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3.7 أو ما هو أقل من ذلك، ولن يتمكن أصحاب الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من الدخول إلى حساباتهم على Gmail وYouTube وDrive، وعند الدخول بدايةً من الغد 27 سبتمبر ستكون الرسالة التي تظهر للمستخدم “كلمة مرور خاطئة” أو “خطأ في إسم المستخدم”.

وسوف يشمل قرار جوجل الأجهزة التي تعمل بالأنظمة الآتية:

Android 2.3.7.

Android 1.0, 1.1.

1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair.

2.2 Froyo.

2.3 Gingerbread.

وكذلك الهواتف التي لم تتلقى تحديثات منذ سبتمبر 2011.

وأشارت شركة Google إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المبذولة للحفاظ على أمان المستخدم، ومع اقتراب العمل بنظام أندرويد 12 سوف تقوم شركة جوجل بسحب خدماتها بشكل تدريجي على الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة.

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قائمة الهواتف التي ستوقف جوجل خدماتها عليها

ولذلك يجب على المستخدم تحديث نظام التشغيل فوراً عبر الدخول على الإعدادات ثم حول الهاتف لمعرفة نظام التشغيل وتحديثه، وجاءت قائمة الهواتف التي ستتوقف عليها خدمات غوغل كالآتي: