عاجل وبكاميرات خيالية.. الوحش الصيني هواوي يتأهب لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Pura 80 الأسطورية قاتلة السامسونج

ما هي إلا أيام قليلة، وإن شئت فقل ساعات قليلة ويقوم الوحش الصيني هواوي بإطلاق سلسلة هواتف Huawei Pura 80، والتي ستكون مميزة في كل شئ،، مميزة في التصميم والأداء والمواصفات والتقنيات، وخاصةً القدرات التصويرية والتي ستكون خيالية وبالأخص في طراز الألترا.

ووفق الإعلان التشويقي لهواوي، فإن موعد الإنطلاقة الرسمية لسلسلة هواتف بيور 80، ستكون في تمام الساعة الثانية ونصف مساء يوم 11 يونيو بتوقيت الصين المحلي، والمثير للدهشة أن سلسلة بيور 80 تأتي عام تقريباً من إطلاق سلسلة بيور 70 والتي شهدت اكتساحاً للأسواق المحلية الصينية والعالمية.

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والهاتف الأهم في سلسلة هواتف Huawei Pura 80 سيكون هاتف هواوي بيور 80 ألترا، والذي عملت الشركة على تطويره ليكون كنج هذه السلسلة، حيث ستكون كاميرا طراز الألترا هي الأبرز بهواتف بيور 80، ولم تقم الشركة بالإعلان عن مواصفات هواتفها المنتظرة، وأكدت على أن إعلان كافة التفاصيل والمواصفات سيكون الأسبوع المقبل.