واتساب يُحدث نقلة نوعية فريدة تتعلق بالمحادثات لتعزيز التواصل بين مئات الملايين حول لعالم

أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن إطلاقه للميزة التي طال انتظارها، وأصبحت متاحة لمستخدمي هواتف الأندرويد وآيفون، وتمثل هذه الميزة نقلة نوعية كبيرة في المراسلات، وخاصةً عند محادثة أشخاص يتحدثون بلغة مختلفة عن لغتك، مما يعزز عملية التواصل بين ملايين المستخدمين حول لعالم.

ميزات واتساب الجديدة لتعزيز عملية التواصل

وهذه الميزة الجديدة هي ميزة Message Translations مترجم الرسائل المدمج في التطبيق، حيث قرر الواتساب إنهاء معاناة الملايين عند التحدث مع مستخدم آخر بلغة أجنبية، وبدلاً من الإستعانة بتطبيقات أخرى، أصبحت عملية الترجمة الآن فورية من داخل التطبيق وبضغطة زر واحدة.

قد يهمك أيضاً:

وميزة المترجمة الفورية على واتساب، أصبحت متاحة الآن بما يزيد عن 19 لغة لمستخدمي الآيفون، وبـ6 لغات لمستخدمي الأندرويد، وأكد واتس أب على قيامه بإدماج لغات أخرى لمستخدمي أنظمة الأندرويد في وقت لاحق، وهذه الميزة مثالية جداً للجميع وبالأخص للمجموعات والعائلات متعددي اللغات.

طريقة تفعيل الترجمة التلقائية

ولتفعيل ميزة الترجمة الفورية على تطبيق الواتساب، عليك القيام بالذهاب للمحادثة المطلوب ترجمتها واضغط على الثلاث نقاط أعلى الشاشة وقم بتفعيل واختيار الترجمة، ثم قم بتفعيل الترجمة التلقائية.