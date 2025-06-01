عاجل.. واتساب يفاجئ الملايين من عشّاقه بقرار صادم بدايةً من اليوم

قامت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتساب بالتأكيد على وقف دعمها للتطبيق بعدد كبير من هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام آي أو إس، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو للعام الجاري 2025، ويأتي هذا الإجراء ضمن التحديثات الدورية التي تجريها الشركة للتطبيق.

توقف واتساب عن العمل ببعض الهواتف بداية من اليوم

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في الخامس من مايو الماضي، إلا أن ميتا أجّلته أسابيع قليلة ليبدأ من اليوم 1 يونيو، وبداية من اليوم سيتوقف الواتساب على هواتف الآيفون التي تعمل بنظام أقدم من iOS 15.1، كما سيتم وقف التطبيق على هواتف الأندرويد التي تعمل بنظام 5.0 أو الأنظمة الأقدم.

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ومع أعداد مستخدمي واتساب الكبيرة التي تتجاوز الـ3 مليار مستخدم حول العالم، فإن الملايين من مستخدمي التطبيق سيتفاجأون اليوم بتوقف التطبيق على هواتفهم، ولذا وجب عليهم تحديث نظام التشغيل أو استبدال هواتفهم بهواتف أحدث إن لم تقبل هواتفهم تحديث نظام التشغيل.