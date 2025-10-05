موبايل بشوات.. فيفو تتحدى بهاتفها vivo iQOO 15 أشرس منافسي هواتف العملاقين الكوري والأمريكي “أبل وسامسونج”

يبدو أن هاتف أن فيفو ستدخل في منافسة جديدة مع سامسونج وأبل بهاتفها الجديد vivo iQOO 15، والذي تتحدى به هواتف العملاق الكوري والأمريكي أبل وسامسونج، حيث جهزت فيفو هاتفها الجديد بمواصفات وتقنيات فائقة تؤهله لهذه المنافسة التي وصفها البعض بالشرسة.

وسيأتي هاتف فيفو الجديد بقدرات تصويرية ممتازة، حيث سيأتي بإعدادات كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجا بيكسل لكل منهم، ويوجد عدسة periscope telephoto وعدسة أخرى ultrawide، أما كاميرا السيلفي ومكالمات الفيديو الأمامية ستأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو الجديد vivo iQOO 15 واتي ستأتي وفق ما يلي:

الهاتف حصل على معيار IP68/IP69.

الزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

نوع الشاشة LTPO AMOLED.

مقياس الشاشة 6.85 بوصة.

دقة العرض (1440/3168) بيكسل.

معدل التحديث 144 هيرتز.

نسبة السطوع 2600 شمعة| م تقريباً.

زجاج الحماية من نوع Schott Xensation Alpha.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 16 وقابل للتحديث.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

معالج الرسوميات Adreno 840.

الرام 16 و12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية من 256 جيجا بايت إلى 1 تيرا بايت.

كما سيأتي هاتف vivo iQOO 15 ببطارية ضخمة 7000 مللي أمبير، وتدعم الشحن لسريع بقوة 100 واط، ومنفذ شحن USB Type-C 3.2، وماسح بصمات تم إدماجه في الشاشة، وتقنية التحكم في الإلكترونيات عن بُعد.