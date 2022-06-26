عاجل مكاسب طفيفة لعملة البيتكوين Bitcoin مع بداية العطلة الأسبوعية

شهدت العملات الإلكترونية Digital Currency تقلبات شديدة في الأسعار خلال الفترة الماضية التي وصلت إلى حوالي ثلاث شهور متواصلة أرهقت فيهم المضاربون والمستثمرون في هذا السوق الذي شهد اضطرابات كبيرة خلال الفترة الماضية فاقت كل التنبؤات.

وكان على رأس تلك العملات المشفرة Crypto Currency العملة الأشهر في هذا المجال وهي عملة البيتكوين Bitcoin التي كانت تقود تلك التقلبات ومرت بفترة كبيرة من عدم الاستقرار مدفوعة باتجاه المضاربون إلى البيع حفاظا على رأس المال مما هبط بالقيمة السوقية للعملة إلى مستوى أدنى من ما قبل عام 2017.

ومع نهاية التداولات الأسبوعية وبداية عطلة نهاية الأسبوع شهدت العملة الأشهر عالميا استقرار بسيط في الأسعار ثم اتبع ذلك ارتفاع طفيف حيث يتم تداول عملة البيتكوين BTC الآن بسعر حوالي 21500 دولار أمريكي بعد انهيار في السعر وصل بالعملة إلى عتبة 17 ألف دولار أمريكي.

ويتوقع المحللون والمهتمون بالعملات البديلة Alt Coins ثبات العملة على هذا السعر وأنها سوف تشهد استقرار نوعا ما لفترة قصيرة ثم يتبعه ارتفاعات طفيفة تصل بالعملة إلى حوالي 24 ألف دولار مع ختام التداولات في نهاية الأسبوع القادم.

ولا تزال عملة البيتكوين Bitcoin هي العملة المسيطرة في عالم العملات المشفرة Crypto Currency على الرغْم من ما تعرضت له من انهيار تام في السعر خلال الفترة الماضية عاد بها لما قبل عام 2017 وأدى إلى خسارة جزء كبير من القيمة السوقية للعملة التي ستبذل مجهود كبير ووقت طويل للعودة إلى ما كانت عليه قبل هذا السقوط.

فهي تسيطر حتي لأن علي حوالي 46% من إجمالي حجم التداول العالمي في سوق العملات البديلة Alt Coins على مستوى عالمي وعلي كل منصات التداول وأن البيتكوين Bitcoin تقترب من الاستحواذ على نصف سوق العملات الإلكترونية Digital Currency وحدها دون أي منافس قريب منها.